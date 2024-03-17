Анна Саліванчук поскаржилася на дивного переслідувача — не може спокійно потренуватись у залі

Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Відома українська акторка та зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилася із шанувальниками шокуючою новиною. Зірку після розлучення переслідує невідомий чоловік.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Саліванчук помітила, що за нею слідкує дивний чоловік. Акторка відвідує різні локації відомої мережі тренажерних залів у місті. Один і той самий чоловік відслідковує її соцмережі та з'являться майже всюди, де тренується зірка.

"Я не публікую нічого, тому що, на жаль, в комплексі спортзалів, де я перебуваю, з'явився якийсь маніяк. Він дивиться мої сторіз і одразу приїжджає туди, де я. Вираховує за картинкою і ходить за мною... Тому тепер я публікую сторіз, коли виїжджаю зі спортзалу, аби він не міг мене вирахувати", — зазначає артистка.

Дивний незнайомець змушує Саліванчук нервувати та почуватися некомфортно.

Зірка кіно майже рік тому розлучилася із чоловіком і не відчуває себе захищеною.

Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Акторка у соціальній мережі звернулась до переслідувача та попросила не лякати її.

"Мені неприємно відчувати, що за мною стежать, не робіть так. Чуєш мене? Не роби так більше! Мені неприємно!", — сказала Саліванчук.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача та пригрозила йому поліцією. А акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв та втратила 15 тисяч гривень.