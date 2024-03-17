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Анна Саліванчук поскаржилася на дивного переслідувача — не може спокійно потренуватись у залі

17 березня 2024 16:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Саліванчук поскаржилася на дивного переслідувача — не може спокійно потренуватись у залі
Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилася із шанувальниками шокуючою новиною. Зірку після розлучення переслідує невідомий чоловік.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Саліванчук помітила, що за нею слідкує дивний чоловік. Акторка відвідує різні локації відомої мережі тренажерних залів у місті. Один і той самий чоловік відслідковує її соцмережі та з'являться майже всюди, де тренується зірка.

"Я не публікую нічого, тому що, на жаль, в комплексі спортзалів, де я перебуваю, з'явився якийсь маніяк. Він дивиться мої сторіз і одразу приїжджає туди, де я. Вираховує за картинкою і ходить за мною... Тому тепер я публікую сторіз, коли виїжджаю зі спортзалу, аби він не міг мене вирахувати", — зазначає артистка.

Дивний незнайомець змушує Саліванчук нервувати та почуватися некомфортно.

Зірка кіно майже рік тому розлучилася із чоловіком і не відчуває себе захищеною.

Саліванчук
Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Акторка у соціальній мережі звернулась до переслідувача та попросила не лякати її.

"Мені неприємно відчувати, що за мною стежать, не робіть так. Чуєш мене? Не роби так більше! Мені неприємно!", — сказала Саліванчук.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача та пригрозила йому поліцією. А акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв та втратила 15 тисяч гривень.

поліція
шоу-бізнес
Кримінал
акторка
Ганна Саліванчук
страхи

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