Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Саліванчук зробила гучну заяву — в шлюбі пішла тріщина arrow

Саліванчук зробила гучну заяву — в шлюбі пішла тріщина

1 березня 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Саліванчук зробила гучну заяву — в шлюбі пішла тріщина
Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Анна Саліванчук повідомила про розлучення зі своїм чоловіком депутатом Олександром Божковим. Шлюб пари тривав 8 років.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Анна Саліванчук зізналась про розрив шлюбу

За словами акторки, з чоловіком вона офіційно розлучилася ще 18 травня 2023 року.

Анні знадобився майже рік, для того, щоб оговтатись і прийти в себе після такої події.

"Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала — бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спору — це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню", — ділиться переживаннями Саліванчук.

Акторка зізнається, що вона разом з чоловіком намагалася зберегти родину заради дітей, однак в них цього не вийшло.

Що стало причиною розлучення Анни Саліванчук 

Анна поки не готова розповісти про справжню причину розриву її довгого шлюбу та попросила в неї не питати про це. Артистка просить шанувальників порадіти за те, що їй вдалося нарешті відпустити цю ситуацію.

"Я з дитинства була впевнена, що вийду заміж один раз і на все життя, але щось пішло не так, і я знаю що. Але благаю не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", — додає Саліванчук.

 Раніше ми писали, що колишня дружина Узелкова зізналася, що він її зраджував. А колишня Остапчука — Христина Горняк пояснила, чому і досі носить його прізвище.

шлюб
розлучення
відносини
Зіркове розлучення
акторка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році