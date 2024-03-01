Саліванчук зробила гучну заяву — в шлюбі пішла тріщина

Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Відома українська акторка Анна Саліванчук повідомила про розлучення зі своїм чоловіком депутатом Олександром Божковим. Шлюб пари тривав 8 років.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram у п'ятницю, 1 березня.

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За словами акторки, з чоловіком вона офіційно розлучилася ще 18 травня 2023 року.

Анні знадобився майже рік, для того, щоб оговтатись і прийти в себе після такої події.

"Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала — бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спору — це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню", — ділиться переживаннями Саліванчук.

Акторка зізнається, що вона разом з чоловіком намагалася зберегти родину заради дітей, однак в них цього не вийшло.

Що стало причиною розлучення Анни Саліванчук

Анна поки не готова розповісти про справжню причину розриву її довгого шлюбу та попросила в неї не питати про це. Артистка просить шанувальників порадіти за те, що їй вдалося нарешті відпустити цю ситуацію.

"Я з дитинства була впевнена, що вийду заміж один раз і на все життя, але щось пішло не так, і я знаю що. Але благаю не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", — додає Саліванчук.

Раніше ми писали, що колишня дружина Узелкова зізналася, що він її зраджував. А колишня Остапчука — Христина Горняк пояснила, чому і досі носить його прізвище.