Саливанчук сделала громкое заявление — в браке пошла трещина

Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Известная украинская актриса Анна Саливанчук сообщила о разводе со своим мужем депутатом Александром Божковым. Брак пары длился 8 лет.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram в пятницу, 1 марта.

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По словам актрисы, с мужем она официально развелась еще 18 мая 2023 года.

Анне понадобился почти год, чтобы оправиться и прийти в себя после такого события.

"Многие из вас поняли, у меня кучу сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала — потому что болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спора - это все была работа над собой, чтобы снова найти себя, себя настоящую", — делится переживаниями Саливанчук.

Актриса признается, что она вместе с мужем пыталась сохранить семью ради детей, однако у них этого не получилось.

Что стало причиной развода Анны Саливанчук

Анна пока не готова рассказать об истинной причине разрыва ее долгого брака и попросила ее не спрашивать об этом. Артистка просит поклонников порадоваться за то, что ей удалось наконец-то отпустить эту ситуацию.

"Я с детства была уверена, что выйду замуж один раз и на всю жизнь, но что-то пошло не так, и я знаю что. Но умоляю не спрашивайте, почему, как и зачем. Просто порадуйтесь за меня, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца", — добавляет Саливанчук.

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