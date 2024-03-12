Алан Бадоев продал на благотворительном аукционе награду фестиваля Cinema for Victory
В конце прошлого месяца документальный фильм "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева победил на первом национальном фестивале Cinema for Victory. Во время показа фильма в Днепре прошел благотворительный аукцион, на котором продали награду.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Бадоев продал свою кинонаграду
Команда фильма выставила статуэтку победителя первого национального фестиваля документального кино Cinema for Victory. Борьба за награду, которая ушла из-под молотка за 700 тысяч грн, была упорной.
Все средства будут добавлены в основную сумму благотворительного сбора фильма "Довга Доба" и направлены на реабилитацию тяжелораненых военных. В настоящее время общими усилиями украинцев удалось собрать около 2 млн грн.
О кинофестивале Cinema for Victory
Он основан при поддержке президента Украины к десятой годовщине вторжения России на территорию нашей страны и ко второй годовщине начала полномасштабной войны. Это платформа для информационного сопротивления российской агрессии, площадка для развития контента военного времени, объединение усилий и обмена опытом для сообщества, усиление взаимодействия между гражданскими и военными. Официальная часть кинофестиваля прошла с 23 по 25 февраля в Киеве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях. Также мы писали об отношениях Бадоева со взрослыми детьми и бывшей женой.
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