Алан Бадоев продал на благотворительном аукционе награду фестиваля Cinema for Victory

Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент артиста

В конце прошлого месяца документальный фильм "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева победил на первом национальном фестивале Cinema for Victory. Во время показа фильма в Днепре прошел благотворительный аукцион, на котором продали награду.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Команда фильма выставила статуэтку победителя первого национального фестиваля документального кино Cinema for Victory. Борьба за награду, которая ушла из-под молотка за 700 тысяч грн, была упорной.

Все средства будут добавлены в основную сумму благотворительного сбора фильма "Довга Доба" и направлены на реабилитацию тяжелораненых военных. В настоящее время общими усилиями украинцев удалось собрать около 2 млн грн.

Алан Бадоев с наградой "Cinema for Victory". Фото: менеджмент артиста

О кинофестивале Cinema for Victory

Он основан при поддержке президента Украины к десятой годовщине вторжения России на территорию нашей страны и ко второй годовщине начала полномасштабной войны. Это платформа для информационного сопротивления российской агрессии, площадка для развития контента военного времени, объединение усилий и обмена опытом для сообщества, усиление взаимодействия между гражданскими и военными. Официальная часть кинофестиваля прошла с 23 по 25 февраля в Киеве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях. Также мы писали об отношениях Бадоева со взрослыми детьми и бывшей женой.