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Алан Бадоєв продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory

12 березня 2024 23:13
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Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоєв продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory
Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наприкінці минулого місяця документальний фільм "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва переміг на першому національному фестивалі Cinema for Victory. Під час показу стрічки в Дніпрі пройшов благодійний аукціон, на якому продали нагороду.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Команда стрічки виставила статуетку переможця першого національного фестивалю документального кіно Cinema for Victory.  Боротьба за нагороду, яка пішла з-під молотка за 700 тисяч грн, була запеклою. 

Усі кошти будуть додані до основної суми благодійного збору фільму "Довга Доба" та спрямовані на реабілітацію важкопоранених військових. Наразі загальними зусиллями українців вдалося зібрати близько 2 млн грн.

Алан Бадоєв продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory - фото 1
Алан Бадоєв з нагородою Cinema for Victory. Фото: менеджмент артиста

Про кінофестиваль Cinema for Victory

Його започатковано за підтримки президента України до десятої річниці вторгнення Росії на територію нашої країни та до другої річниці початку повномасштабної війни. Це платформа для інформаційного спротиву російській агресії, майданчик для розвитку контенту воєнного часу, об’єднання зусиль і обміну досвідом для кіноспільноти, підсилення взаємодії між цивільними та військовими. Офіційна частина кінофестивалю пройшла з 23 по 25 лютого в Києві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алан Бадоєв висловився про українських артистів-зрадників. Також ми писали про стосунки Бадоєва з дорослими дітьми та ексдружиною.

кіно
Алан Бадоєв
фестиваль
благодійність
нагорода
українські зірки

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