Актриса Валерия Ходос рассказала о своем рационе и удивила стройностью

Актриса Валерия Ходос. Фото: instagram.com/v.khodos

Известная украинская актриса Валерия Ходос призналась, что всю свою жизнь боролась с лишним весом и комплексовала из-за полных щек на экране. Только благодаря отказу от некоторых продуктов и регулярным занятиям с тренером, ей удалось добиться идеальных для себя параметров тела.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наедине".

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Артистка призналась, что не нравилась себе в кадре из-за пухлых щек и лишнего веса. Она всегда ограничивала себя в питании и усиленно занималась в спортзале, однако цифры на весах продолжали расти.

Ходос рассказала, что без тренера не могла добиться желаемого результата.

"Всю жизнь я боролась с лишним весом. Кадр еще и прибавляет плюс пять кило. С моими щеками в кадре я всегда пончик. Это неприятно и дискомфортно, ты себя постоянно в чем-то ограничиваешь. И спорт, и еда…Весы меня очень демотивировали, потому что можно худеть, а вес может расти, потому что мышцы появляются. Я еще имею такую особенность, я очень люблю сильные тренировки. Когда я занималась без тренера, я делала себе хуже. У меня мышцы росли, а я не понимала, что делать с этим", — объяснила звезда украинского кино.

Сейчас артистка исключила из своего рациона мясо, рыбу, сладости и начала заниматься в тренажерном зале с профессиональным тренером.

Звезда рассказала, что сейчас она наконец-то полюбила себя и ей удается худеть гораздо проще, чем тогда, когда она заставляла себя часами работать в спортзале.

"Сейчас что-то изменилось в организме. Я сама вижу, что я уменьшилась. Тогда я могла добиться такой формы диетами, ограничениями. Много нужно было чего делать. А сейчас нет. Сейчас спорт обязательно. Я не ем мяса, рыбы, ограничиваю сладкое. Сейчас я наконец себе нравлюсь", — добавила Ходос.

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