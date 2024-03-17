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Акторка Валерія Ходос розповіла про свій раціон та здивувала стрункістю

17 березня 2024 15:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Валерія Ходос розповіла про свій раціон та здивувала стрункістю
Акторка Валерія Ходос. Фото: instagram.com/v.khodos
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Валерія Ходос зізналась, що все своє життя боролася із зайвою вагою та комплексувала через повні щоки на екрані. Лише завдяки відмові від деяких продуктів та регулярним заняттям з тренером, їй вдалося досягти ідеальних для себе параметрів тіла.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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Артистка зізналася, що не подобалася собі в кадрі через пухлі щоки та зайву вагу. Вона завжди себе обмежувала у харчуванні та посилено займалась у спортзалі, однак цифри на вагах продовжували зростати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ходос розповіла, що без тренера не могла досягнути бажаного результату.

"Все життя я боролася із зайвою вагою. Кадр ще й додає плюс п'ять кіло. З моїми щоками в кадрі я завжди пончик. Це неприємно і дискомфортно, ти себе постійно в чомусь обмежуєш. І спорт, і їжа…Ваги мене дуже демотивували, бо можна худнути, а вага може зростати, бо м'язи з'являються. Я ще маю таку особливість, я дуже люблю сильні тренування. Коли я займалася без тренера, я робила собі гірше. У мене м'язи росли, а я не розуміла, що робити з цим", — пояснила зірка українського кіно.

Зараз артистка виключила зі свого раціону м'ясо, рибу і солодощі та почала займатися у тренажерному залі із професійним тренером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Valeriia Khodos (@v.khodos)

Зірка розповіла, що зараз вона нарешті полюбила себе і їй вдається худнути набагато простіше, ніж тоді, коли вона змушувала себе годинами працювати у спортзалі.

"Зараз щось змінилося в організмі. Я сама бачу, що я зменшилася. Тоді я могла добитися такої форми дієтами, обмеженнями. Багато треба було чого робити. А зараз – ні. Зараз спорт обов'язково. Я не їм м'яса, риби, обмежую солодке. Зараз я нарешті собі подобаюся",— додала Ходос.

Нагадаємо, ми раніше писали, що актор Юрій Ткач відмовився від пива та шкідливої їжі та схуд на дев'ять кілограмів. А співак MELOVIN змінив раціон через невиліковну хворобу.

спорт
зміни
українські зірки
схуднення
тренер
раціон харчування
акторка

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