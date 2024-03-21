Співачка Злата Огнєвіч поділилася секретами краси і стрункості свого тіла

Українська співачка Злата Огнєвіч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Популярна в Україні співачка, головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч дала відверте інтерв’ю. Зокрема, відома артистка поділилася секретом своєї краси і стрункості, розповівши, як вона стежить за собою.

Відверте інтерв’ю Злата Огнєвіч дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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У чому секрет стрункості Злати Огнєвіч

Українська артистка зізналася, в чому секрет її стрункого тіла, і розповіла, яким спортом вона займається. До того ж, Злата пояснила, як її концерти в турі допомагають втрачати рідину, адже вона півтори години стрибає на підборах.

"Я займаюся три рази на тиждень, і це кардіо, якісь силові вправи і стретчінг. Взагалі, концерт — це найкраще кардіо. Я, коли в турі працюю, там 20 концертів. І в мене кожен концерт – це кардіо. Півтори години скакати на підборах… Я витрачаю десь півтора кілограми рідини. У мене мокре все", — розповіла Злата Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Які б’юті процедури робить Злата Огнєвіч

Героїня другого сезону шоу "Холостячка" також розповіла про те, які процедури краси вона робить собі. Вона пояснила, яку процедуру вона любить, і розповіла, як вона боїться хірургічного втручання, пов'язані з красою.

"Я роблю собі і мезотерапію, і біоревіталізацію, і пілінги, і є така лазерна процедура, як SMAS. Її роблять селебріті та американські актори, всі, хто так чи інакше працює в камері. Це набагато краще, ніж ці величезні проколи, синці, і, не дай Боже, задінуть якийсь нерв на обличчі. Я боюся всього цього… Мезотерапія обов’язково двічі на рік по шість-сім процедур", — також додала українська співачка.

Чим Злата Огнєвіч займається під час війни

Популярна виконавиця їздить виступати перед українськими військовими, щоб підтримувати їх. Нещодавно Злата показала кадри з одного такого виступу і поділилася своїми емоціями від концерту.

"Виступаючи перед військовими, я відчуваю неймовірну силу, гордість та вдячність. Сподіваюся, що мій виступ став хоча б краплею великої доброти та підтримки, на яку ви так заслуговуєте", — написала в описі під відео Злата Огнєвіч.

Виступ Злати Огнєвіч перед військовими. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що на неї впали двері душової кабіни.

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