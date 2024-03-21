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Злата Огнєвіч зізналася, як їй вдається бути стрункою і красивою

21 березня 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Злата Огнєвіч поділилася секретами краси і стрункості свого тіла
Українська співачка Злата Огнєвіч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Популярна в Україні співачка, головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч дала відверте інтерв’ю. Зокрема, відома артистка поділилася секретом своєї краси і стрункості, розповівши, як вона стежить за собою.

Відверте інтерв’ю Злата Огнєвіч дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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У чому секрет стрункості Злати Огнєвіч

Українська артистка зізналася, в чому секрет її стрункого тіла, і розповіла, яким спортом вона займається. До того ж, Злата пояснила, як її концерти в турі допомагають втрачати рідину, адже вона півтори години стрибає на підборах.

"Я займаюся три рази на тиждень, і це кардіо, якісь силові вправи і стретчінг. Взагалі, концерт — це найкраще кардіо. Я, коли в турі працюю, там 20 концертів. І в мене кожен концерт – це кардіо. Півтори години скакати на підборах… Я витрачаю десь півтора кілограми рідини. У мене мокре все", — розповіла Злата Огнєвіч.

Злата Огневич
Співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Які б’юті процедури робить Злата Огнєвіч

Героїня другого сезону шоу "Холостячка" також розповіла про те, які процедури краси вона робить собі. Вона пояснила, яку процедуру вона любить, і розповіла, як вона боїться хірургічного втручання, пов'язані з красою. 

"Я роблю собі і мезотерапію, і біоревіталізацію, і пілінги, і є така лазерна процедура, як SMAS. Її роблять селебріті та американські актори, всі, хто так чи інакше працює в камері. Це набагато краще, ніж ці величезні проколи, синці, і, не дай Боже, задінуть якийсь нерв на обличчі. Я боюся всього цього… Мезотерапія обов’язково двічі на рік по шість-сім процедур", — також додала українська співачка.

Чим Злата Огнєвіч займається під час війни

Популярна виконавиця їздить виступати перед українськими військовими, щоб підтримувати їх. Нещодавно Злата показала кадри з одного такого виступу і поділилася своїми емоціями від концерту.

"Виступаючи перед військовими, я відчуваю неймовірну силу, гордість та вдячність. Сподіваюся, що мій виступ став хоча б краплею великої доброти та підтримки, на яку ви так заслуговуєте", — написала в описі під відео Злата Огнєвіч.

Публікація зі сторінки Злати Огнєвіч
Виступ Злати Огнєвіч перед військовими. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що на неї впали двері душової кабіни. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Злата Огнєвіч виступила перед українськими захисниками.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Злата Огнєвіч вирішила змінити свій імідж. 

Злата Огневич
Холостячка
шоу Голос
українські зірки

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