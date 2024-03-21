Певица Злата Огневич поделилась секретами красоты и стройности своего тела

Украинская певица Злата Огневич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярная в Украине певица, главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич дала откровенное интервью. В частности, известная артистка поделилась секретом своей красоты и стройности, рассказав, как она следит за собой.

Откровенное интервью Злата Огневич дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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В чем секрет стройности Златы Огневич

Украинская артистка призналась, в чем секрет ее стройного тела, и рассказала, каким спортом она занимается. К тому же, Злата объяснила, как ее концерты в туре помогают терять жидкость, ведь она полтора часа прыгает на каблуках.

"Я занимаюсь три раза в неделю, и это кардио, какие-то силовые упражнения и стретчинг. Вообще, концерт — это лучшее кардио. Я, когда в туре работаю, там 20 концертов. И у меня каждый концерт — это кардио. Полтора часа скакать на каблуках… Я трачу около полутора килограмм жидкости. У меня мокрое все", — рассказала Злата Огневич.

Певица Злата Огневич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Какие бьюти процедуры делает Злата Огневич

Героиня второго сезона шоу "Холостячка" также рассказала о том, какие процедуры красоты она делает себе. Она объяснила, какую процедуру она любит, и рассказала, как она боится хирургического вмешательства, связанного с красотой.

"Я делаю себе и мезотерапию, и биоревитализацию, и пилинги, и есть такая лазерная процедура, как SMAS. Ее делают селебрити и американские актеры, все, кто так или иначе работает в камере. Это гораздо лучше, чем эти огромные проколы, синяки, и, не дай Бог, заденут какой-то нерв на лице. Я боюсь всего этого… Мезотерапия обязательно дважды в год по шесть-семь процедур", — также добавила украинская певица.

Чем Злата Огневич занимается во время войны

Популярная исполнительница ездит выступать перед украинскими военными, чтобы их поддерживать. Недавно Злата показала кадры одного такого выступления и поделилась своими эмоциями от концерта.

"Выступая перед военными, я чувствую невероятную силу, гордость и благодарность. Надеюсь, что мое выступление стало хотя бы каплей большой доброты и поддержки, которой вы так заслуживаете", — написала в описании под видео Злата Огневич.

Выступление Златы Огневич перед военными. Фото: скриншот из Instagram

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