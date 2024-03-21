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Злата Огневич призналась, как ей удается быть стройной и красивой

21 марта 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Злата Огневич поделилась секретами красоты и стройности своего тела
Украинская певица Злата Огневич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Популярная в Украине певица, главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич дала откровенное интервью. В частности, известная артистка поделилась секретом своей красоты и стройности, рассказав, как она следит за собой.

Откровенное интервью Злата Огневич дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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В чем секрет стройности Златы Огневич

Украинская артистка призналась, в чем секрет ее стройного тела, и рассказала, каким спортом она занимается. К тому же, Злата объяснила, как ее концерты в туре помогают терять жидкость, ведь она полтора часа прыгает на каблуках.

"Я занимаюсь три раза в неделю, и это кардио, какие-то силовые упражнения и стретчинг. Вообще, концерт — это лучшее кардио. Я, когда в туре работаю, там 20 концертов. И у меня каждый концерт — это кардио. Полтора часа скакать на каблуках… Я трачу около полутора килограмм жидкости. У меня мокрое все", — рассказала Злата Огневич.

Злата Огневич
Певица Злата Огневич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Какие бьюти процедуры делает Злата Огневич

Героиня второго сезона шоу "Холостячка" также рассказала о том, какие процедуры красоты она делает себе. Она объяснила, какую процедуру она любит, и рассказала, как она боится хирургического вмешательства, связанного с красотой.

"Я делаю себе и мезотерапию, и биоревитализацию, и пилинги, и есть такая лазерная процедура, как SMAS. Ее делают селебрити и американские актеры, все, кто так или иначе работает в камере. Это гораздо лучше, чем эти огромные проколы, синяки, и, не дай Бог, заденут какой-то нерв на лице. Я боюсь всего этого… Мезотерапия обязательно дважды в год по шесть-семь процедур", — также добавила украинская певица.

Чем Злата Огневич занимается во время войны

Популярная исполнительница ездит выступать перед украинскими военными, чтобы их поддерживать. Недавно Злата показала кадры одного такого выступления и поделилась своими эмоциями от концерта.

@zlata_ognevich

Низкий поклон нашим воинам! 🇺🇦Для меня честь петь для вас. 🙏 #ЗлатаОгневич # ВСУ #бурями # СлаваУкраины

♬ оригинальный звук - ZLATA OGNEVICH

"Выступая перед военными, я чувствую невероятную силу, гордость и благодарность. Надеюсь, что мое выступление стало хотя бы каплей большой доброты и поддержки, которой вы так заслуживаете", — написала в описании под видео Злата Огневич.

Публикация со страницы Златы Огневич
Выступление Златы Огневич перед военными. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич рассказала, что на нее упала дверь душевой кабины.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Злата Огневич выступила перед украинскими защитниками.

Также мы сообщали, что известная певица Злата Огневич решила сменить свой имидж.

Злата Огневич
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