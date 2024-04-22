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Злата Огнєвіч зізналася, чи планує усиновити дитину

22 квітня 2024 20:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Злата Огнєвіч заговорила про готовність стати мамою — подробиці
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що змінила свою думку щодо материнства. Раніше зірка хотіла народити шляхом штучного запліднення, однак зараз вона хоче ростити дитину із рідним батьком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну.

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Злата Огнєвич про материнство

Незважаючи на ефектну зовнішність, у співачки Злати Огнєвич не складається на особистому фронті. Зірка хоче щасливу родину і навіть всерйоз задумувалася про те, щоб завести дитину за допомогою штучного запліднення.

Зараз співачка змінила свою думку. Огнєвич хоче виховувати дитину вдвох із коханим чоловіком, а тому поки відмовилася від ідеї про ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення).

"Жіноча мудрість і знання, що я можу народити дитину нормальним шляхом, привели мене до висновків, що я ще трохи почекаю і буду народжувати дитину від коханого чоловіка. Я хочу, щоб у моєї дитини був батько. І щоб дитина рівнялася не тільки на жінку, а й на батька. Тоді я була радикально налаштована, а зараз не радикально. Це життя. А може мине багато часу і в мене нічого не вийде з коханням, то так", — повідомила співачка.

Артистка зізналася, що готова навіть всиновити дитину і не бачить у цьому нічого страшного. Співачка буде обговорювати цю тему зі своїм партнером.

"Я навіть думала взяти дитину з дитячого будинку. Це тільки думки, але це не страшно. Я не боюся цього. Я б хотіла поговорити зі своєю половинкою, чи погодився б він узяти дитину. Це було б класно", — зазначила співачка.

Виконавиця приховує своє особисте життя від публіки після проєкту "Холостячка". Тоді серед усіх учасників вона обрала підприємця Андрія Задворного, однак через короткий проміжок часу пара розійшлася.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч підігріла чутки про свою вагітність. А раніше співачка представила новий альбом.

діти
Злата Огневич
особисте життя
відносини
українські зірки
співачка
кохання
усиновлення дитини

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