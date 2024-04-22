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Злата Огневич призналась, планирует ли усыновить ребенка

22 апреля 2024 20:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Злата Огневич заговорила о готовности стать мамой.
Певица Злата Огневич. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что изменила свое мнение по поводу материнства. Раньше звезда хотела родить путем искусственного оплодотворения, но сейчас она хочет растить ребенка с родным отцом.

Об этом она рассказала в интервью ведущему Славе Демину.

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Несмотря на эффектную внешность, у певицы Златы Огневич не складывается на личном фронте. Звезда хочет счастливую семью и даже всерьез задумывалась о том, чтобы завести ребенка с помощью искусственного оплодотворения.

Сейчас певица изменила свое мнение. Огневич хочет воспитывать ребенка вдвоем с любимым мужчиной, а потому пока отказалась от идеи об ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

"Женская мудрость и знание, что я могу родить ребенка нормальным путем, привели меня к выводам, что я еще немного подожду и буду рожать ребенка от любимого мужчины. Я хочу, чтобы у моего ребенка был отец. И чтобы ребенок равнялся не только на женщину, но и на отца. Тогда я была радикально настроена, а сейчас не радикально. Это жизнь. А может пройдет много времени и у меня ничего не получится с любовью, то да", — сообщила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Артистка призналась, что готова даже усыновить ребенка и не видит в этом ничего страшного. Певица будет обсуждать эту тему со своим партнером.

"Я даже думала взять ребенка из детского дома. Это только мысли, но это не страшно. Я не боюсь этого. Я бы хотела поговорить со своей половинкой, согласился ли бы он взять ребенка. Это было бы классно", — отметила. певица.

Исполнительница скрывает свою личную жизнь от публики после проекта "Холостячка". Тогда среди всех участников она выбрала предпринимателя Андрея Задворного, однако через короткий промежуток времени пара разошлась.

Напомним, певица Злата Огневич подогрела слухи о своей беременности. А раньше певица представила новый альбом.

дети
Злата Огневич
личная жизнь
отношения
украинские звезды
певица
любовь
усыновление ребенка

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