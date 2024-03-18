Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Зендея та Том Голланд сходили на спортивне побачення arrow

Зендея та Том Голланд сходили на спортивне побачення

18 березня 2024 11:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зендея та Том Голланд сходили на спортивне побачення
Акторка Зендея та актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторку Зендею та актора Тома Голланда помітили на побаченні. Вони разом відвідали тенісний турнір в Індіан-Уелсі (штат Каліфорнія).

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зендея спростувала чутки про розставання з бойфрендом

Зендея та Голланд подивилися жіночий фінал турніру. Зірка прийшла на гру у білому костюмі з тенісною спідницею. Один із останніх проектів актриси пов'язаний із тенісом — незабаром на екрани виходить фільм "Претенденти", де Зендая зіграла тенісистку. Том Голланд і Зендея рідко виходять у люди разом і не розповідають подробиць про свої стосунки: у мережі навіть періодично з'являються чутки про те, що вони розлучилися.

 

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tennis Channel/Twitter 
Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tennis Channel/Twitter 

 

Раніше Голланд говорив, що вони дуже бережуть свій роман і намагаються не виставляти його на загальний огляд, оскільки він "не має відношення" до їхньої кар'єри. Зендая і Том Голланд познайомилися в 2016 році на зйомках фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" — через це їх кілька років підозрювали в піар-романі.

У вересні 2021 року вони підтвердили роман, і навіть з'являлися чутки про їхнє заручини, але тоді їх спростувала мати Зендеї.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи Зенедея та Том Голланд відзначили свята разом. А Том Голланд раніше зізнався, що йому подобається у Зендеї.

Теніс
закордонні зірки
Зендея
Том Голланд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися