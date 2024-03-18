Зендея та Том Голланд сходили на спортивне побачення

Акторка Зендея та актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/

Акторку Зендею та актора Тома Голланда помітили на побаченні. Вони разом відвідали тенісний турнір в Індіан-Уелсі (штат Каліфорнія).

Про це пише Daily Mail.

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Зендея та Голланд подивилися жіночий фінал турніру. Зірка прийшла на гру у білому костюмі з тенісною спідницею. Один із останніх проектів актриси пов'язаний із тенісом — незабаром на екрани виходить фільм "Претенденти", де Зендая зіграла тенісистку. Том Голланд і Зендея рідко виходять у люди разом і не розповідають подробиць про свої стосунки: у мережі навіть періодично з'являються чутки про те, що вони розлучилися.

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tennis Channel/Twitter

Раніше Голланд говорив, що вони дуже бережуть свій роман і намагаються не виставляти його на загальний огляд, оскільки він "не має відношення" до їхньої кар'єри. Зендая і Том Голланд познайомилися в 2016 році на зйомках фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" — через це їх кілька років підозрювали в піар-романі.

У вересні 2021 року вони підтвердили роман, і навіть з'являлися чутки про їхнє заручини, але тоді їх спростувала мати Зендеї.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи Зенедея та Том Голланд відзначили свята разом. А Том Голланд раніше зізнався, що йому подобається у Зендеї.