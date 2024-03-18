Зендея и Том Голланд сходили на спортивное свидание

Актриса Зендея и актер Том Холланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/

Актрису Зендею и актера Тома Голланда заметили на свидании. Они вместе посетили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния).

Об этом пишет Daily Mail.

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Зендея и Холланд посмотрели женский финал турнира. Звезда пришла на игру в белом костюме с теннисной юбкой. Один из последних проектов актрисы связан с теннисом — вскоре на экраны выходит фильм "Претенденты", где Зендая сыграла теннисистку. Том Холланд и Зендея редко выходят в люди вместе и не рассказывают подробностей о своих отношениях: в сети даже периодически появляются слухи о том, что они расстались.

Актеры Том Голланд и Зендея. Фото: Tennis Channel/Twitter

Ранее Холланд говорил, что они очень берегут свой роман и стараются не выставлять его на всеобщее обозрение, поскольку он "не имеет отношения" к их карьере. Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма "Человек-паук: Нет пути домой" — поэтому их несколько лет подозревали в пиар-романе.

В сентябре 2021 года они подтвердили роман, а также появлялись слухи об их помолвке, но тогда их опровергла мать Зендеи.

Напомним, ранее мы писали, отметили ли Зенедея и Том Холланд праздники вместе. А Том Холланд ранее признался, что ему нравится в Зендее.