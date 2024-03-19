З "Піпця" у шпіонську легенду — стало відомо, хто зіграє нового Джеймса Бонда

Актор Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson/

Актору Аарону Тейлор-Джонсону "офіційно запропонували зіграти Джеймса Бонда", що поклало край місяцям спекуляцій щодо наступника Деніела Крейга. 33-річний актор ще офіційно не погодився на роль, але якщо він це зробить, він стане сьомим актором, який зіграє культового британського секретного агента з моменту запуску франшизи в 1962 році.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Новим Джеймсом Бондом бачать зірку "Месників"

Нещодавнє опитування показало, що актор Ідріс Ельба все ще є улюбленцем публіки на роль Бонда, незважаючи на те, що йому 51 рік і він уже виключив себе з "гонки", щоб зосередитися на своїй кримінальній драмі "Лютер".

Але Аарон, який відомий своїми ролями у фільмах "Нічні тварини", "Піпець", "Хлопчик із нікуди" та "Месники: Ера Альтрона", отримав бажану роль. Джерело розповіло: "Бонд — це роль Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і вони чекають на відповідь. Аарон збирається підписати свій контракт найближчими днями, і вони можуть почати готуватися до великого оголошення".

Відповідаючи на чутки про те, що він може стати місцем Бонда минулого тижня, Аарон проявив стриманість, сказавши: "Я вважаю чудовим, що люди бачать мене в цій ролі. Я сприймаю це як великий комплімент".

Він почав зніматися ще в дитинстві, і його кар’єра стрімко зростала, лише цього року він з’явився у трьох фільмах. Аарон зіграє відому зірку бойовиків, яка зникла безвісти, у фільмі "Падаючий хлопець" разом із Райаном Гослінгом та Емілі Блант.

Він також з’явиться в довгоочікуваному рімейку готичного фільму жахів 1922 року "Носферату", режисером якого є Роберт Еггерс, із зірковим акторським складом, у тому числі Біллом Скарсгардом, Ніколасом Холтом, Лілі-Роуз Депп і Віллемом Дефо.

Майбутня картина Аарона дозволить йому приєднатися до всесвіту супергероя, оскільки він зіграє головну роль у п’ятому фільмі всесвіту Людини-павука Sony. Він також був номінований на дві премії BAFTA, а раніше виграв "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор другого плану" за фільм "Нічні тварини".

Нагадаємо, донька Деніела Крейга відтворила сцену з легендарної фрнашизи про Бонда. А дружина Крейга розповіла про трагічну втрату.