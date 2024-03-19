Из "Пипца" в шпионскую легенду — стало известно, кто сыграет нового Джеймса Бонда

Актер Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson/

Актеру Аарону Тейлор-Джонсону "официально предложили сыграть Джеймса Бонда", что положило конец месяцам спекуляций в отношении преемника Дэниела Крейга. 33-летний актер еще официально не согласился на роль, но если он это сделает, он станет седьмым актером, сыгравшим культового британского секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавний опрос показал, что актер Идрис Эльба все еще является любимцем публики на роль Бонда, несмотря на то, что ему 51 год и он уже исключил себя из "гонки", чтобы сосредоточиться на своей криминальной драме "Лютер".

Но Аарон, известный своими ролями в фильмах "Ночные животные", "Пипец", "Мальчик из никуда" и "Мстители: Эра Альтрона", получил желаемую роль. Источник рассказал: "Бонд — это роль Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение на столе, и они ждут ответа. Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они могут начать готовиться к большому объявлению".

Отвечая на слухи о том, что он может стать Бондом на прошлой неделе, Аарон проявил сдержанность, сказав: "Я считаю чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент".

Он начал сниматься еще в детстве, и его карьера стремительно росла, только в этом году он появился в трех фильмах. Аарон сыграет пропавшую без вести известную звезду боевиков в фильме "Падающий парень" вместе с Райаном Гослингом и Эмили Блант.

Он также появится в долгожданном римейке готического ужастика 1922 года "Носферату", режиссером которого является Роберт Эггерс, со звездным актерским составом, в том числе Биллом Скарсгардом, Николасом Холтом, Лили-Роуз Депп и Виллемом Дефо.

Новый проект Аарона позволит ему присоединиться к вселенной супергероя, поскольку он сыграет главную роль в пятом фильме вселенной Человека-паука Sony. Он был номинирован на две премии BAFTA, а ранее выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Ночные животные".

Напомним, дочь Дэниела Крейга воспроизвела сцену из легендарной фрнашизы о Бонде. А супруга Крейга рассказала о трагической утрате.