Из "Пипца" в шпионскую легенду — стало известно, кто сыграет нового Джеймса Бонда
Актеру Аарону Тейлор-Джонсону "официально предложили сыграть Джеймса Бонда", что положило конец месяцам спекуляций в отношении преемника Дэниела Крейга. 33-летний актер еще официально не согласился на роль, но если он это сделает, он станет седьмым актером, сыгравшим культового британского секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.
Об этом пишет Daily Mail.
Новым Джеймсом Бондом видят звезду "Мстителей"
Недавний опрос показал, что актер Идрис Эльба все еще является любимцем публики на роль Бонда, несмотря на то, что ему 51 год и он уже исключил себя из "гонки", чтобы сосредоточиться на своей криминальной драме "Лютер".
Но Аарон, известный своими ролями в фильмах "Ночные животные", "Пипец", "Мальчик из никуда" и "Мстители: Эра Альтрона", получил желаемую роль. Источник рассказал: "Бонд — это роль Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение на столе, и они ждут ответа. Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они могут начать готовиться к большому объявлению".
Отвечая на слухи о том, что он может стать Бондом на прошлой неделе, Аарон проявил сдержанность, сказав: "Я считаю чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент".
Он начал сниматься еще в детстве, и его карьера стремительно росла, только в этом году он появился в трех фильмах. Аарон сыграет пропавшую без вести известную звезду боевиков в фильме "Падающий парень" вместе с Райаном Гослингом и Эмили Блант.
Он также появится в долгожданном римейке готического ужастика 1922 года "Носферату", режиссером которого является Роберт Эггерс, со звездным актерским составом, в том числе Биллом Скарсгардом, Николасом Холтом, Лили-Роуз Депп и Виллемом Дефо.
Новый проект Аарона позволит ему присоединиться к вселенной супергероя, поскольку он сыграет главную роль в пятом фильме вселенной Человека-паука Sony. Он был номинирован на две премии BAFTA, а ранее выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Ночные животные".
Напомним, дочь Дэниела Крейга воспроизвела сцену из легендарной фрнашизы о Бонде. А супруга Крейга рассказала о трагической утрате.
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