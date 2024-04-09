Співак Wellboy зізнався, чи мав він проблеми з наркотиками

Український співак Wellboy на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець, композитор і автор пісень Wellboy дав відверте інтерв’ю. Зокрема, відомий артист зізнався, чи мав він колись проблеми з наркотичними речовинами, і розповів про свій емоційний стан зараз.

Інтерв’ю з Wellboy оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український артист зізнався, чи страждав він колись від наркотичної залежності, і пояснив, від чого залежить його емоційний стан. До того ж, Wellboy наголосив, що дуже ретельно вибирає людей для найближчого оточення, до яких він прислухається.

"Ніколи не вживав наркотики, нікому не раджу, це страшно. У мене емоційний стан трошечки з іншим пов’язаний. Якщо люди на мене якось впливають, мій емоційний стан змінюється, але не в кращий бік. Тому я дуже ретельно підходжу до вибору людей, з якими я спілкуюся. У мене не так багато друзів і людей, до яких я прислухаюсь", — зізнався Wellboy.

Співак Wellboy під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також молодий виконавець звернувся до глядачів з важливою порадою, судячи зі свого досвіду. Wellboy порадив людям шукати тих, хто не буде порушувати емоційний стан.

"Моя порада — шукайте своїх людей і щоб інші вам не робили емоційні гойдалки", — звернувся до публіки молодий український артист.

Wellboy про російську мову під час війни

Український виконавець Wellboy зізнався, як він ставиться до російськомовних людей під час війни. Він наголосив на тому, що з ним мають всі розмовляти українською, а у публічних сферах не повинна лунати російська.

"На російську мову дуже погана або нейтральна реакція. Я думаю, в просторі публічному, там, в кафе, ресторані, сферах обслуговування, має лунати українська. Зі мною мають спілкуватися українською, а там, як вам завгодно", — заявив український співак.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Wellboy презентував першу пісню в дуеті з іншим артистом.

Раніше ми розповідали про те, що співак Wellboy представив першу пісню після повернення до співпраці з лейблом Papa Music.

Також ми повідомляли про те, що співак і композитор Wellboy вирішив змінити своє сценічне ім’я.