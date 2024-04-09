Певец Wellboy признался, имел ли он проблемы с наркотиками

Украинский певец Wellboy на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель, композитор и автор песен Wellboy дал откровенное интервью. В частности, известный артист признался, имел ли он когда-то проблемы с наркотическими веществами, и рассказал о своем эмоциональном состоянии сейчас.

Интервью с Wellboy обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский артист признался, страдал ли он когда-нибудь от наркотической зависимости, и объяснил, от чего зависит его эмоциональное состояние. К тому же, Wellboy подчеркнул, что очень тщательно выбирает людей для ближайшего окружения, к которым он прислушивается.

"Никогда не употреблял наркотики, никому не советую, это страшно. У меня эмоциональное состояние немножко с другим связано. Если люди на меня как-то влияют, мое эмоциональное состояние меняется, но не в лучшую сторону. Поэтому я очень тщательно подхожу к выбору людей, с которыми я общаюсь. У меня не так много друзей и людей, к которым я прислушиваюсь", — признался Wellboy.

Певец Wellboy во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также молодой исполнитель обратился к зрителям с важным советом, судя по своему опыту. Wellboy посоветовал людям искать тех, кто не будет нарушать эмоциональное состояние.

"Мой совет — ищите своих людей и чтобы другие вам не делали эмоциональные качели", — обратился к публике молодой украинский артист.

Wellboy о русском языке во время войны

Украинский исполнитель Wellboy признался, как он относится к русскоязычным людям во время войны. Он отметил, что с ним должны все разговаривать на украинском, а в публичных сферах не должен звучать русский.

"На русский язык очень плохая или нейтральная реакция. Я думаю, в публичном пространстве, там, в кафе, ресторане, сферах обслуживания, должен звучать украинский. Со мной должны общаться на украинском, а там, как вам угодно", — заявил украинский певец.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Wellboy представил первую песню в дуэте с другим артистом.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Wellboy представил первую песню после возвращения к сотрудничеству с лейблом Papa Music.

Также мы сообщали о том, что певец и композитор Wellboy решил сменить свое сценическое имя.