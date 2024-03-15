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Вона сама винна — колега Шерон Стоун розізлився на неї за викриття злочину

15 березня 2024 08:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Вона сама винна — колега Шерон Стоун розізлився на неї за викриття злочину
Вільям "Біллі" Болдвін і Шерон Стоун у фільмі "Тріска". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудський актор Вільям "Біллі" Болдвін, з яким Шерон Стоун змусили зайнятись статевим актом, розізлився на акторку за одкровення. Він звинуватив  у всьому її, а також погрожує розповсюдити "компромат".

Про це актор написав у мережі X.

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Вільям Болдвін заперечує слова Шерон Стоун

Напарник по фільму "Тріска" розлютився на одкровення Шерон Стоун. Вона нещодавно зізналась, що під час зйомок продюсер Роберт Еванс змусив її зайнятись інтимом з Біллі Болдвіном, щоб покращити його акторську гру. 

Вільям "Біллі" Болдвін і Шерон Стоун у фільмі "Тріска". Фото: стоп-кадр
Вільям "Біллі" Болдвін і Шерон Стоун у фільмі "Тріска". Фото: стоп-кадр

Втім, Болдвін заперечує це. Він вважає, що саме Шерон Стоун була ініціаторкою їхніх близьких стосунків. За його словами,  акторка обіцяла подругам закохати в себе партнера, а він відкинув залицяння колеги.

"Не розумію, чому Шерон Стоун продовжує говорити про мене усі ці роки? Вона все ще закохана в мене чи їй все ще боляче після всіх цих років, тому що я відкинув її залицяння?" — написав актор.

Вільям "Біллі" Болдвін і Шерон Стоун у фільмі "Тріска". Фото: стоп-кадр
Вільям "Біллі" Болдвін і Шерон Стоун у фільмі "Тріска". Фото: стоп-кадр

Також він додав, що Шерон Стоун казала подрузі Дженіс Дікінсон після проб: "Я примушу його закохатися в мене так сильно, що в нього закрутиться голова". Проте Болдвін так і не закохався в неї.

Актор впевнено розповів свою версію історії, але все одно дуже розлючений. Він навіть готовий помститися Стоун і теж відкрити її таємниці. 

"У мене на неї стільки компромату, що в неї голова закрутиться, але я мовчав... Цікаво, чи варто мені написати книгу і розповісти багато-багато тривожних, збочених і непрофесійних історій про Шерон? Це було б смішно", — пригрозив Болдвін.

Акторка Шерон Стоун вперше зізналась про сексуальне насильство у 2021 році, проте тоді не називала імен. Нещодавно вона розповіла, хто змушував її до інтиму і для чого. Також зірка знялась у витонченій фотосесії.

секс-скандал
кіно
Голлівуд
Шерон Стоун
Алек Болдвін
насильство

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