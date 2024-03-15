Вона сама винна — колега Шерон Стоун розізлився на неї за викриття злочину
Голлівудський актор Вільям "Біллі" Болдвін, з яким Шерон Стоун змусили зайнятись статевим актом, розізлився на акторку за одкровення. Він звинуватив у всьому її, а також погрожує розповсюдити "компромат".
Про це актор написав у мережі X.
Вільям Болдвін заперечує слова Шерон Стоун
Напарник по фільму "Тріска" розлютився на одкровення Шерон Стоун. Вона нещодавно зізналась, що під час зйомок продюсер Роберт Еванс змусив її зайнятись інтимом з Біллі Болдвіном, щоб покращити його акторську гру.
Втім, Болдвін заперечує це. Він вважає, що саме Шерон Стоун була ініціаторкою їхніх близьких стосунків. За його словами, акторка обіцяла подругам закохати в себе партнера, а він відкинув залицяння колеги.
"Не розумію, чому Шерон Стоун продовжує говорити про мене усі ці роки? Вона все ще закохана в мене чи їй все ще боляче після всіх цих років, тому що я відкинув її залицяння?" — написав актор.
Також він додав, що Шерон Стоун казала подрузі Дженіс Дікінсон після проб: "Я примушу його закохатися в мене так сильно, що в нього закрутиться голова". Проте Болдвін так і не закохався в неї.
Актор впевнено розповів свою версію історії, але все одно дуже розлючений. Він навіть готовий помститися Стоун і теж відкрити її таємниці.
"У мене на неї стільки компромату, що в неї голова закрутиться, але я мовчав... Цікаво, чи варто мені написати книгу і розповісти багато-багато тривожних, збочених і непрофесійних історій про Шерон? Це було б смішно", — пригрозив Болдвін.
Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024
Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?
Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz
Акторка Шерон Стоун вперше зізналась про сексуальне насильство у 2021 році, проте тоді не називала імен. Нещодавно вона розповіла, хто змушував її до інтиму і для чого. Також зірка знялась у витонченій фотосесії.
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