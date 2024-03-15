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Она сама виновата — коллега Шэрон Стоун разозлился на нее за разоблачение преступления

15 марта 2024 08:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Она сама виновата — коллега Шэрон Стоун разозлился на нее за разоблачение преступления
Уильям "Билли" Болдуин и Шэрон Стоун в фильме "Треска". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудский актер Уильям "Билли" Болдуин, с которым Шэрон Стоун заставили заняться половым актом, разозлился на актрису за откровение. Он обвинил во всем ее, а также угрожает распространить "компромат".

Об этом актер написал в сети X.

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Напарник по фильму "Треска" разозлился на откровение Шэрон Стоун. Она недавно призналась, что во время съемок продюсер Роберт Эванс заставил ее заняться интимом с Билли Болдуином, чтобы улучшить его актерскую игру.

Уильям "Билли" Болдвин и Шэрон Стоун в фильме "Треска". Фото: стоп-кадр
Уильям "Билли" Болдуин и Шэрон Стоун в фильме "Треска". Фото: стоп-кадр

Впрочем, Болдуин отрицает это. Он считает, что именно Шэрон Стоун была инициатором их близких отношений. По его словам, актриса обещала подругам влюбить в себя партнера, а он отверг ухаживания коллеги.

"Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне все эти годы? Она все еще влюблена в меня или ей все еще больно после всех этих лет, потому что я отверг ее ухаживания?" — написал актер.

Уильям "Билли" Болдвин и Шэрон Стоун в фильме "Треска". Фото: стоп-кадр
Уильям "Билли" Болдуин и Шэрон Стоун в фильме "Треска". Фото: стоп-кадр

Также он добавил, что Шэрон Стоун говорила подруге Дженис Дикинсон после проб: "Я заставлю его влюбиться в меня так сильно, что у него закружится голова". Однако Болдуин так и не влюбился в нее.

Актер уверенно рассказал свою версию истории, но все равно очень взбешен. Он даже готов отомстить Стоун и тоже открыть ее тайны.

"У меня на нее столько компромата, что у нее голова закружится, но я молчал... Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много тревожных, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это было бы смешно", — пригрозил Болдуин. 

Актриса Шэрон Стоун впервые призналась о сексуальном насилии в 2021 году, однако тогда не называла имен. Недавно она рассказала, кто заставлял ее к интиму и зачем. Также звезда снялась в изящной фотосессии.

секс-скандал
кино
Голливуд
Шэрон Стоун
Алек Болдуин
насилие

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