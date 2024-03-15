Она сама виновата — коллега Шэрон Стоун разозлился на нее за разоблачение преступления
Голливудский актер Уильям "Билли" Болдуин, с которым Шэрон Стоун заставили заняться половым актом, разозлился на актрису за откровение. Он обвинил во всем ее, а также угрожает распространить "компромат".
Об этом актер написал в сети X.
Уильям Болдуин отрицает слова Шэрон Стоун
Напарник по фильму "Треска" разозлился на откровение Шэрон Стоун. Она недавно призналась, что во время съемок продюсер Роберт Эванс заставил ее заняться интимом с Билли Болдуином, чтобы улучшить его актерскую игру.
Впрочем, Болдуин отрицает это. Он считает, что именно Шэрон Стоун была инициатором их близких отношений. По его словам, актриса обещала подругам влюбить в себя партнера, а он отверг ухаживания коллеги.
"Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне все эти годы? Она все еще влюблена в меня или ей все еще больно после всех этих лет, потому что я отверг ее ухаживания?" — написал актер.
Также он добавил, что Шэрон Стоун говорила подруге Дженис Дикинсон после проб: "Я заставлю его влюбиться в меня так сильно, что у него закружится голова". Однако Болдуин так и не влюбился в нее.
Актер уверенно рассказал свою версию истории, но все равно очень взбешен. Он даже готов отомстить Стоун и тоже открыть ее тайны.
"У меня на нее столько компромата, что у нее голова закружится, но я молчал... Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много тревожных, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это было бы смешно", — пригрозил Болдуин.
Not sure why Sharon Stone keep talking o me all these years later?Опубликовано в Billy Baldwin (@BillyBaldwin) 12 марта 2024
Does she still ha crush on me или is she still hurt after all these years because I shunned her advances?
Did she say to her gal pal Janice Dickinson день по истечении 1
Актриса Шэрон Стоун впервые призналась о сексуальном насилии в 2021 году, однако тогда не называла имен. Недавно она рассказала, кто заставлял ее к интиму и зачем. Также звезда снялась в изящной фотосессии.
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