Вдягнула футболку "не даю без декларації" — скандальна Соня Морозюк висміяла себе
Українська художниця Соня Морозюк висміяла свої заручини з ймовірним корупціонером Романом Гринкевичем. Вона вдягнула футболку з написом "Не даю без декларації".
У такому вбранні вона прийшла на інтерв'ю Дмитру Гордону.
Соня Морозюк зробила висновки після затримання нареченого
Скандальна художниця Соня Морозюк дала інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Окрім гучних заяв, дівчина здивувала вибором вбрання.
Морозюк вдягнула білу футболку з ймовірно її авторським дизайном "Не даю без декларації". У такий спосіб вона висміяла саму себе.
Дівчина 5 місяців зустрічалась з сином львівського бізнесмена Романом Гринкевичем. Вони заручились у Венеції. Однак, парубка та його батька арештували у підозрі відмиванні грошей Міноборони.
Соня Морозюк спочатку не коментувала ситуацію, потім заявила, що розбереться і врешті-решт покинула Гринкевича. Нині він та його батько затримані. Їх звинувачують у розкраданні понад 1 мільярда гривень, які були виділені на потреби українських військових.
Нагадаємо, Соня Морозюк зізналась, що їй було неприємно дивитися на світлини затримання Романа Гринкевича. Також вона розповіла, коли покинула його.
Читайте Новини.LIVE!