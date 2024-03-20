Вдягнула футболку "не даю без декларації" — скандальна Соня Морозюк висміяла себе

Українська художниця Соня Морозюк з журналістом Дмитром Гордоном. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Українська художниця Соня Морозюк висміяла свої заручини з ймовірним корупціонером Романом Гринкевичем. Вона вдягнула футболку з написом "Не даю без декларації".

У такому вбранні вона прийшла на інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Скандальна художниця Соня Морозюк дала інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Окрім гучних заяв, дівчина здивувала вибором вбрання.

Морозюк вдягнула білу футболку з ймовірно її авторським дизайном "Не даю без декларації". У такий спосіб вона висміяла саму себе.

Дівчина 5 місяців зустрічалась з сином львівського бізнесмена Романом Гринкевичем. Вони заручились у Венеції. Однак, парубка та його батька арештували у підозрі відмиванні грошей Міноборони.

Футболка Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк спочатку не коментувала ситуацію, потім заявила, що розбереться і врешті-решт покинула Гринкевича. Нині він та його батько затримані. Їх звинувачують у розкраданні понад 1 мільярда гривень, які були виділені на потреби українських військових.

Нагадаємо, Соня Морозюк зізналась, що їй було неприємно дивитися на світлини затримання Романа Гринкевича. Також вона розповіла, коли покинула його.