Надела футболку "не даю без декларации" — скандальная Соня Морозюк высмеяла себя
Украинская художница Соня Морозюк высмеяла свою помолвку с вероятным коррупционером Романом Гринкевичем. Она надела футболку с надписью "Не даю без декларации".
В таком наряде она пришла на интервью Дмитрию Гордону.
Соня Морозюк сделала выводы после задержания жениха
Скандальная художница Соня Морозюк дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Кроме громких заявлений, девушка удивила выбор наряда.
Морозюк надела белую футболку с предположительно ее авторским дизайном "Не даю без декларации". Таким образом она высмеяла себя.
Девушка 5 месяцев встречалась с сыном львовского бизнесмена Романом Гринкевичем. Они обручились в Венеции. Однако парня и его отца арестовали с подозрением отмывания денег Минобороны.
Соня Морозюк сначала не комментировала ситуацию, потом заявила, что разберется и в конце концов покинула Гринкевича. В настоящее время он и его отец задержаны. Их обвиняют в хищении более 1 миллиарда гривен, выделенных на нужды украинских военных.
Напомним, Соня Морозюк призналась, что ей было неприятно смотреть на фотографии задержания Романа Гринкевича. Также она рассказала, когда бросила его.
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