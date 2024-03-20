Надела футболку "не даю без декларации" — скандальная Соня Морозюк высмеяла себя

Украинская художница Соня Морозюк с журналистом Дмитрием Гордоном. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Украинская художница Соня Морозюк высмеяла свою помолвку с вероятным коррупционером Романом Гринкевичем. Она надела футболку с надписью "Не даю без декларации".

В таком наряде она пришла на интервью Дмитрию Гордону.

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Скандальная художница Соня Морозюк дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Кроме громких заявлений, девушка удивила выбор наряда.

Морозюк надела белую футболку с предположительно ее авторским дизайном "Не даю без декларации". Таким образом она высмеяла себя.

Девушка 5 месяцев встречалась с сыном львовского бизнесмена Романом Гринкевичем. Они обручились в Венеции. Однако парня и его отца арестовали с подозрением отмывания денег Минобороны.

Футболка Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк сначала не комментировала ситуацию, потом заявила, что разберется и в конце концов покинула Гринкевича. В настоящее время он и его отец задержаны. Их обвиняют в хищении более 1 миллиарда гривен, выделенных на нужды украинских военных.

Напомним, Соня Морозюк призналась, что ей было неприятно смотреть на фотографии задержания Романа Гринкевича. Также она рассказала, когда бросила его.