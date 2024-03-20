Сумна і з обрізаним волоссям — Морозюк розповіла, коли покинула корупціонера Романа Гринкевича

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитра Гордона"

Українська художниця Соня Морозюк була нареченою Романа Гринкевича, якого підозрюють у відмиванні коштів на українському війську. Дівчина розповіла, коли закінчила з ним стосунки.

Подробицями вона поділилась інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Стало відомо, що Соня Морозюк покинула скандального Романа Гринкевича ще до вручення йому підозри від ДБР. Вони розірвали свої стосунки онлайн, хоча дівчина прагнула останньої зустрічі з коханим.

"Хотіла я, як дорослі люди, зустрітись, поговорити. Для мене було важливо розказати, чому я вирішила так зробити, його вислухати, але на мої прохання зустрітися він не знайшов змоги", — пояснила Морозюк.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрин зі сторіс Романа Гринкевича

Дівчина перша написала йому, що хоче завершити стосунки на тлі корупційного скандалу. Вона не могла більше довіряти нареченому. Він відреагував коротко — "це твій вибір".

"Уся ця історія, звичайно, вона відобразилась на наших стосунках, і через це я втратила довіру, тому що там я не відчувала підтримки. У нас було різне бачення розв'язання проблем", — поділилася дівчина.

Художниця відразу після вибуху скандалу захотіла розповісти правду, показувати документи і довести українцям, що нічого поганого не зробила. Ймовірний корупціонер Гринкевич натомість бачив ситуацію інакше.

Востаннє вони бачились 8 січня, і дівчина не хоче відновлювати з ним стосунки.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк зізналась, за які кошти купила собі елітну майстерню, люксовий автомобіль і скільки має квартир. Також ми розповідали, що ДБР підозрювало її у співучасті з Гринкевичами.