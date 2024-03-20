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Соня Морозюк рассказала, когда кинула коррупционера Романа Гринкевича

20 марта 2024 21:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соня Морозюк рассказала, когда кинула коррупционера Романа Гринкевича
Украинская художница Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская художница Соня Морозюк была невестой Романа Гринкевича, подозреваемого в отмывании средств на украинском войске. Девушка рассказала, когда закончила с ним отношения.

Подробностями она поделилась интервью Дмитрию Гордону.

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Стало известно, что Соня Морозюк бросила скандального Романа Гринкевича еще до вручения ему подозрения от ДБР. Они разорвали свои отношения онлайн, хотя девушка стремилась к последней встрече с любимым.

"Хотела я, как взрослые люди, встретиться, поговорить. Для меня было важно рассказать, почему я решила так сделать, его выслушать, но на мои просьбы встретиться он не нашел возможности", — объяснила Морозюк.

Почему Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками
Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: сундуков со страсов Романа Гринкевича

Девушка первой написала ему, что хочет закончить отношения на фоне коррупционного скандала. Она не могла больше доверять жениху. Он отреагировал коротко — "это твой выбор".

"Вся эта история, конечно, она отразилась на наших отношениях, и поэтому я потеряла доверие, потому что там я не чувствовала поддержки. У нас было разное видение решения проблем", — поделилась девушка.

Художница сразу после взрыва скандала захотела рассказать правду, показывать документы и доказать украинцам, что ничего плохого не сделала. Вероятный коррупционер Гринкевич видел ситуацию иначе.

В последний раз они виделись 8 января, и девушка не хочет возобновлять с ним отношения.

Напомним, художница Соня Морозюк призналась, за какие средства купила себе элитную мастерскую, люксовый автомобиль и сколько имеет квартир. Также мы рассказывали, что ДБР подозревало ее в соучастии с Гринкевичами.

война
скандал
коррупция
художники
украинские звезды
Игорь Гринкевич
Соня Морозюк

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