Соня Морозюк рассказала, когда кинула коррупционера Романа Гринкевича

Украинская художница Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"

Украинская художница Соня Морозюк была невестой Романа Гринкевича, подозреваемого в отмывании средств на украинском войске. Девушка рассказала, когда закончила с ним отношения.

Подробностями она поделилась интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Соня Морозюк бросила Гринкевича из-за недоверия

Стало известно, что Соня Морозюк бросила скандального Романа Гринкевича еще до вручения ему подозрения от ДБР. Они разорвали свои отношения онлайн, хотя девушка стремилась к последней встрече с любимым.

"Хотела я, как взрослые люди, встретиться, поговорить. Для меня было важно рассказать, почему я решила так сделать, его выслушать, но на мои просьбы встретиться он не нашел возможности", — объяснила Морозюк.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: сундуков со страсов Романа Гринкевича

Девушка первой написала ему, что хочет закончить отношения на фоне коррупционного скандала. Она не могла больше доверять жениху. Он отреагировал коротко — "это твой выбор".

"Вся эта история, конечно, она отразилась на наших отношениях, и поэтому я потеряла доверие, потому что там я не чувствовала поддержки. У нас было разное видение решения проблем", — поделилась девушка.

Художница сразу после взрыва скандала захотела рассказать правду, показывать документы и доказать украинцам, что ничего плохого не сделала. Вероятный коррупционер Гринкевич видел ситуацию иначе.

В последний раз они виделись 8 января, и девушка не хочет возобновлять с ним отношения.

Напомним, художница Соня Морозюк призналась, за какие средства купила себе элитную мастерскую, люксовый автомобиль и сколько имеет квартир. Также мы рассказывали, что ДБР подозревало ее в соучастии с Гринкевичами.