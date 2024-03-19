В Австралії показали стрічку, яка виправдовує злочини росіян — посол відреагував

Російські окупанти в Україні.Фото: armyinform.com.ua

В Австралії на телеканалі ABC показали фільм британського режисера Шона Лангана під назвою "Українська війна: Інша сторона", який відбілює російську пропаганду. Стрічку різко прокоментував посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

Про це повідомляє "Бабель".

Читайте також:

Українців обурила стрічка британського режисера "Українська війна: Інша сторона"

У Посольстві України в Австралії назвали кіно "журналістським еквівалентом чаші блювоти", через спробу британського режисера Шона Лангана просувати у світ пропагандистські наративи та популяризувати криваву політику Кремля.

Російські окупанти. Фото: Фото: росЗМІ

Автор стрічки називає окупантів "простим російським хлопцям" і висвітлює їх не як загарбників та вбивць, а як звичайних військових, які виконують свою роботу.

"Програма, що вийшла вчора ввечері на Four Corners, "Українська війна: Інша сторона" була журналістським еквівалентом миски з блювотинням. Вона, поза сумнівом, повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи родом з Кремля", — зазначив посол Василь Мірошниченко.

Російські окупанти. Фото: Фото: росЗМІ

У Посольстві України вважають, що стрічка применшує значення тисяч життів невинних українців, яких безжально вбили окупанти.

Посол Василь Мірошниченко попросив про зустріч із керуючим директором ABC Девідом Андерсоном і виконавчим продюсером Four Corners, щоб з'ясувати причину випуску стрічки в ефір та пообіцяв продемонструвати їм справжні докази злочинів росіян.

В той самий час, австралійський телеканал ABC вирішив захищатися до кінця та заявив, що фільм пропонує аудиторії "рідкісний погляд на життя російських солдатів" і є "важливим внеском" у формуванні поглядів на війну в Україні.

Стало відомо, що редакційний директор ABC Ґевін Фенґ погодився на зустріч із Мірошниченком.

Раніше, ми писали, що у США спробували зірвати показ фільму "Буча" через небажання мати справу з політикою. Також український фільм "Порцелянова війна" визнали найкращим на кінофестивалі Санденс.