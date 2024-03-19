Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow В Австралии показали ленту, которая оправдывает преступления россиян — посол отреагировал arrow

В Австралии показали ленту, которая оправдывает преступления россиян — посол отреагировал

19 марта 2024 21:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Австралии показали ленту, которая оправдывает преступления россиян — посол отреагировал
Российские оккупанты в Украине. Фото: armyinform.com.ua
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В Австралии на телеканале ABC показали фильм британского режиссера Шона Лангана под названием "Украинская война: Другая сторона", который отбеливает российскую пропаганду. Ленту резко прокомментировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Об этом сообщает "Бабель".

Читайте также:

Украинцев возмутила картина британского режиссера "Украинская война: Другая сторона"

В Посольстве Украины в Австралии назвали кино "журналистским эквивалентом чаши рвоты" из-за попытки британского режиссера Шона Лангана продвигать в мир пропагандистские нарративы и популяризировать кровавую политику Кремля.

оккупанты в Украине
Российские оккупанты. Фото: Фото: росСМИ

Автор ленты называет оккупантов "простым русским ребятам" и освещает их не как захватчиков и убийц, а как обычных военных, выполняющих свою работу.

"Программа, вышедшая вчера вечером на Four Corners, "Украинская война: Другая сторона" была журналистским эквивалентом миски с рвотой. Она, несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искривление истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы", — отметил посол Василий Мирошниченко.

российские оккупанты в Украине
Российские оккупанты. Фото: Фото: росСМИ

В Посольстве Украины считают, что лента преуменьшает значение тысяч жизней невинных украинцев, которые безжально оборвали оккупанты.

Посол Василий Мирошниченко попросил о встрече с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и исполнительным продюсером Four Corners, чтобы выяснить причину выпуска фильма в эфир и пообещал продемонстрировать им подлинные доказательства преступлений россиян.

В то же время австралийский телеканал ABC решил защищаться до конца и заявил, что фильм предлагает аудитории "редкий взгляд на жизнь российских солдат" и является "важным вкладом" в формировании взглядов на войну в Украине.

Стало известно, что редакционный директор ABC Гевин Фэнг согласился на встречу с Мирошниченко.

Ранее, мы писали, что в США попытались сорвать показ фильма "Буча" из-за нежелания иметь дело с политикой. Также украинский фильм "Фарфоровая война" признали лучшим на кинофестивале Санденс.

война
скандал
кино
посол
фильм
Австралия
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство