В Австралии показали ленту, которая оправдывает преступления россиян — посол отреагировал

Российские оккупанты в Украине. Фото: armyinform.com.ua

В Австралии на телеканале ABC показали фильм британского режиссера Шона Лангана под названием "Украинская война: Другая сторона", который отбеливает российскую пропаганду. Ленту резко прокомментировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Об этом сообщает "Бабель".

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В Посольстве Украины в Австралии назвали кино "журналистским эквивалентом чаши рвоты" из-за попытки британского режиссера Шона Лангана продвигать в мир пропагандистские нарративы и популяризировать кровавую политику Кремля.

Российские оккупанты. Фото: Фото: росСМИ

Автор ленты называет оккупантов "простым русским ребятам" и освещает их не как захватчиков и убийц, а как обычных военных, выполняющих свою работу.

"Программа, вышедшая вчера вечером на Four Corners, "Украинская война: Другая сторона" была журналистским эквивалентом миски с рвотой. Она, несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искривление истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы", — отметил посол Василий Мирошниченко.

Российские оккупанты. Фото: Фото: росСМИ

В Посольстве Украины считают, что лента преуменьшает значение тысяч жизней невинных украинцев, которые безжально оборвали оккупанты.

Посол Василий Мирошниченко попросил о встрече с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и исполнительным продюсером Four Corners, чтобы выяснить причину выпуска фильма в эфир и пообещал продемонстрировать им подлинные доказательства преступлений россиян.

В то же время австралийский телеканал ABC решил защищаться до конца и заявил, что фильм предлагает аудитории "редкий взгляд на жизнь российских солдат" и является "важным вкладом" в формировании взглядов на войну в Украине.

Стало известно, что редакционный директор ABC Гевин Фэнг согласился на встречу с Мирошниченко.

Ранее, мы писали, что в США попытались сорвать показ фильма "Буча" из-за нежелания иметь дело с политикой. Также украинский фильм "Фарфоровая война" признали лучшим на кинофестивале Санденс.