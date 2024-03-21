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Українці зможуть побачити рідкісну платівку "Щедрика" зі 100-річною історією

21 березня 2024 14:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українці зможуть побачити рідкісну платівку "Щедрика" зі 100-річною історією
Рідкісна платівка "Щедрика". Фото: misto.vn.ua
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Цими вихідним у Вінниці українцям покажуть рідкісну платівку із понад 100-річним нью-йоркським записом "Щедрика". Цінний експонат привезли в Україну із США.

Про це повідомляє Вінниця Інфо.

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Цінний історичний експонат можна буде побачити 24 березня, о 14.00 на малій сцені Вінницького театру ім. Садовського під час авторської лекції "Щедрик проти "русского міра"".

Захід буде проводити відома дослідниця та журналістка Тіна Пересунько, якій і належить рідкісна платівка. Ексклюзивний раритет вона привезла з Америки.

Українці зможуть побачити рідкісну платівку "Щедрика" зі 100-річною історією - фото 1
Дослідниця та журналістка Тіна Пересунько. Фото: Вінниця Інфо 

"Зараз в Україні таких платівок лише дві: у моїй приватній колекції та у мого колеги Анатолія Паладійчука із Кам’янця-Подільського", — розповідає вона.

Шедевр видатного українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" був записаний Українським національним хором під диригуванням Олександра Кошиця у студії нью-йоркської рекордингової компанії Brunswick у 1922 році.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у соцмережах набув популярності грамзапис української народної пісні "Ой у лузі червона калина", який виконує чоловічий хор під диригуванням видатного Олександра Кошиці. Також ми розповідали, що всесвітньо відомий віолончеліст віртуозно зіграв "Пливе кача". 

історія
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Щедрик
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