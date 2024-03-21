Украинцы смогут увидеть редкую пластинку "Щедрика" со 100-летней историей

Редкая пластинка "Щедрика". Фото: misto.vn.ua

В эти выходные в Виннице украинцам покажут редкую пластинку с более чем 100-летней нью-йоркской записью "Щедрика". Ценный экспонат привезли в Украину из США.

Об этом сообщает Винница Инфо.

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Ценный исторический экспонат можно будет увидеть 24 марта, в 14:00 на малой сцене Винницкого театра им. Садовского во время авторской лекции "Щедрик против русского мира".

Мероприятие будет проводить известная исследовательница и журналистка Тина Пересунько, которой и принадлежит редкая пластинка. Эксклюзивный раритет она привезла из Америки.

Исследовательница и журналистка Тина Пересунько. Фото: Винница Инфо

"Сейчас в Украине таких пластинок только две: в моей частной коллекции и у моего коллеги Анатолия Паладийчука из Каменец-Подольского", — рассказывает она.

Шедевр выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" был записан Украинским национальным хором под дирижированием Александра Кошица в студии нью-йоркской рекординговой компании Brunswick в 1922 году.

Напомним, мы ранее писали, что в соцсетях приобрела популярность грамзапись украинской народной песни "Ой у лузи червона калина", которую исполняет мужской хор под дирижированием выдающегося Александра Кошицы. Также мы рассказывали, что всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Плыве кача".