Участник легендарного гурту ABBA записав зворушливе звернення до українців

Музикант гурту ABBA Б’єрн Ульвеус. Фото: instagram.com/bjornulvaeus/

Шведський музикант та учасник легендарного гурту ABBA Б’єрн Ульвеус записав відеозвернення до українців. Він захоплюється нашою мужністю.

Відповідне відео опублікували в UNITED 24.

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Учасник легендарного гурту ABBA Б’єрн Ульвеус записав звернення до українців.

Б’єрн Ульвеус звернувся до українців. Фото: скриншот відео

Він розповів, що зараз багато мешканців Швеції після завершення Другої світової війни дуже боялися могутності Радянського Союзу.

На той час він із легкістю міг захопити Швецію.

Учасник гурту ABBA зізнався, що якби його країні щось загрожувало, він би зміг віддати за неї своє життя.

Артист підтримує героїчну боротьбу нашого народу та закликає свою країну допомогти Україні побороти ворога.

"Я розумію, з ким ви боретеся, ризикуючи життям заради свободи в Україні. Ми повинні допомагати вам за будь-яку ціну. Ми, котрі розуміємо, наскільки крихкою і вразливою може бути ліберальна демократія, повинні бути з вами. Я вдячний, що ви — наші захисники у боротьбі проти свавільних диктаторів", — зазначив музикант.

Раніше зі словами підтримки до українців звертався соліст відомого британського гурту Bring Me the Horizon Оллівер Сайкс. Він вважає війну, яку розпочала Росія, безглуздою.

Також більше 30 світових зірок завірили свою відданість Україні на другі роковини повномасштабного вторгнення.