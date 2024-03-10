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Участник легендарной группы ABBA записал трогательное обращение к украинцам

10 марта 2024 19:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Участник легендарной группы ABBA записал трогательное обращение к украинцам
Музыкант группы ABBA Бьерн Ульвеус. Фото: instagram.com/bjornulvaeus/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Шведский музыкант и участник легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус записал видеообращение к украинцам. Он восхищается нашим мужеством.

Соответствующее видео было опубликовано в UNITED 24.

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Участник легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус записал обращение к украинцам.

Участник легендарной группы ABBA записал трогательное обращение к украинцам - фото 1
Бьерн Ульвеус обратился к украинцам. Фото: скриншот видео

Он рассказал, что сейчас многие жители Швеции после завершения Второй мировой войны очень боялись могущества Советского Союза.

К тому времени он с легкостью мог захватить Швецию.

Участник группы ABBA признался, что если бы его стране что-то угрожало, он смог бы отдать за нее свою жизнь.

Артист поддерживает героическую борьбу нашего народа и призывает свою страну помочь Украине побороть врага.

"Я понимаю, с кем вы боретесь, рискуя жизнью ради свободы в Украине. Мы должны помогать вам любой ценой. Мы, понимающие, насколько хрупкой и уязвимой может быть либеральная демократия, должны быть с вами. Я благодарен, что вы — наши защитники в борьбе против своевольных диктаторов", — отметил музыкант.

Ранее со словами поддержки к украинцам обращался солист известной британской группы Bring Me the Horizon Олливер Сайкс . Он считает войну, начатую Россией, бессмысленной.

Также более 30 мировых звезд заверили свою преданность Украине во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

война
украинцы
музыка
Швеция
Европа
ABBA
зарубежные звезды

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