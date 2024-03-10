Участник легендарной группы ABBA записал трогательное обращение к украинцам
Шведский музыкант и участник легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус записал видеообращение к украинцам. Он восхищается нашим мужеством.
Соответствующее видео было опубликовано в UNITED 24.
Группы ABBA поддерживает украинцев
Участник легендарной группы ABBA Бьерн Ульвеус записал обращение к украинцам.
Он рассказал, что сейчас многие жители Швеции после завершения Второй мировой войны очень боялись могущества Советского Союза.
К тому времени он с легкостью мог захватить Швецию.
Участник группы ABBA признался, что если бы его стране что-то угрожало, он смог бы отдать за нее свою жизнь.
Артист поддерживает героическую борьбу нашего народа и призывает свою страну помочь Украине побороть врага.
"Я понимаю, с кем вы боретесь, рискуя жизнью ради свободы в Украине. Мы должны помогать вам любой ценой. Мы, понимающие, насколько хрупкой и уязвимой может быть либеральная демократия, должны быть с вами. Я благодарен, что вы — наши защитники в борьбе против своевольных диктаторов", — отметил музыкант.
Ранее со словами поддержки к украинцам обращался солист известной британской группы Bring Me the Horizon Олливер Сайкс . Он считает войну, начатую Россией, бессмысленной.
Также более 30 мировых звезд заверили свою преданность Украине во вторую годовщину полномасштабного вторжения.
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