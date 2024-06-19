Літнє сонцестояння 2024 — що не можна робити в найдовший день у році

Дівчина влітку відпочиває на природі. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Вже у цей четвер, 20 червня, українці зустрічатимуть літнє сонцестояння або найдовший день у році. Це особлива подія, наповнена містикою, особливими обрядами та народними прикметами. Також цього дня дотримуються певних заборон, порушивши які можна відвернути від себе удачу на цілий рік.

Новини.LIVE розповідає, що у жодному разі не можна робити у день літнього сонцестояння 20 червня 2024 року та які існують прикмети у свято.

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День літнього сонцестояння 20 червня — що не можна робити

Наші предки вірили, що цей день є особливим, наповненим енергією Сонця, а тому має магічну силу. Щоб магія свята принесла у життя лише хороше, необхідно дотримуватися суворих заборон.

Якщо думки людини будуть світлими, наповненими позитивом та добром, то і притягуватиме вона до себе тільки хороше. У іншому випадку, є ризик "причепити" на себе негатив, що притягуватиме нещастя. Саме тому у день літнього сонцестояння заборонено сумувати, думати про погане, обмовляти когось, сваритися та лихословити. Також не можна згадувати минулі образи. Треба звільнитися від поганих думок і не впадати у відчай.

Не можна проводити увесь день на самоті. Він має бути наповнений радістю, веселощами та спілкуванням з близькими людьми. Так можна залучити добробут у життя.

Варто відмовитися від важкої фізичної праці та присвятити цей день відпочинку, медитації та духовним практикам.

Крім цього, у літнє сонцестояння не можна вдягати темний, зношений або брудний одяг. Це знову ж таки притягуватиме нещастя та біди. Якщо ж бажаєте, щоб вас супроводжував успіх цілий рік, обирайте гарний, світлий та чистий одяг.

Також пам'ятайте, що не можна нешанобливо ставитися до природи та смітити. Якщо порушите цю заборону, не дивуйтесь, чому вам не щастить.

Дівчина проводить час на природі. Фото: google.com

Народні прикмети у день літнього сонцестояння

Якщо у день літнього сонцестояння небо затягнуло хмарами та почався дощ, рік буде неврожайним та бідним.

Якщо гримить грім — до кінця червня часто буде негода.

День видався похмурим — усе літо буде прохолодним.

Якщо вранці на траві багато роси, слід чекати щедрого врожаю.

У ніч перед літнім сонцестоянням багато зірок — чекайте у лісі багато грибів.

Якщо у день літнього сонцестояння зустріти світанок, можна залучити удачу на цілий рік і виповнити заповітне бажання.

Щоб літнє сонцестояння подарувало міцне здоров'я, необхідно до заходу сонця скупатися в річці чи озері.

Якщо одружитися у день літнього сонцестояння, шлюб буде міцним та щасливим.

Дитина, яка народилася у день літнього сонцестояння користуватиметься заступництвом Сонця та Природи.

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