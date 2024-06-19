Летнее солнцестояние 2024 — что нельзя делать в самый длинный день в году

Девушка летом отдыхает на природе. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Уже в этот четверг, 20 июня, украинцы будут встречать летнее солнцестояние или самый длинный день в году. Это особенное событие, наполненное мистикой, особыми обрядами и народными приметами. Также в этот день соблюдают определенные запреты, нарушив которые можно отвернуть от себя удачу на целый год.

Новини.LIVE рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать в день летнего солнцестояния 20 июня 2024 года и какие приметы существуют в праздник.

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День летнего солнцестояния 20 июня — что нельзя делать

Наши предки верили, что этот день особенный, наполненный энергией Солнца, а потому имеет магическую силу. Чтобы магия праздника принесла в жизнь только хорошее, необходимо соблюдать строгие запреты.

Если мысли человека будут светлыми, наполненными позитивом и добром, то и привлечет он к себе только хорошее. В противном случае есть риск "прицепить" на себя негатив, притягивающий несчастье. Именно поэтому в день летнего солнцестояния запрещено грустить, думать о плохом, клеветать кого-то, ссориться и злословить. Также нельзя упоминать прошлые обиды. Надо освободиться от плохих мыслей и не отчаиваться.

Нельзя проводить весь день в одиночестве. Он должен быть наполнен радостью, весельем и общением с близкими людьми. Так можно привлечь благополучие в жизнь.

Следует отказаться от тяжелого физического труда и посвятить этот день отдыху, медитации и духовным практикам.

Кроме этого, в летнее солнцестояние нельзя надевать темную, изношенную или грязную одежду. Это опять же привлечет несчастья и беды. Если же хотите, чтобы вас сопровождал успех круглый год, выбирайте красивую, светлую и чистую одежду.

Также помните, что нельзя неуважительно относиться к природе и мусорить. Если вы нарушите этот запрет, не удивляйтесь, почему вам не везет.

Девушка проводит время на природе. Фото: google.com

Народные приметы в день летнего солнцестояния

Если в день летнего солнцестояния небо затянуло облаками и пошел дождь, год будет неурожайным и бедным.

Если гремит гром — до конца июня часто будет непогода.

День выдался пасмурным — все лето будет прохладным.

Если утром на траве много росы, следует ожидать щедрого урожая.

В ночь перед летним солнцестоянием много звезд — ждите в лесу много грибов.

Если в день летнего солнцестояния встретить рассвет, можно привлечь удачу на целый год и исполнить желание.

Чтобы летнее солнцестояние подарило крепкое здоровье, необходимо до заката искупаться в реке или озере.

Если жениться в день летнего солнцестояния, брак будет крепким и счастливым.

Ребенок, который родился в день летнего солнцестояния, будет пользоваться покровительством Солнца и Природы.

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