Літнє сонцестояння 2024 — як правильно загадати бажання, ритуали та поради

Дівчина у вінку насолоджується сонячним днем. Фото: depositphotos.com

Вже у цей четвер, 20 червня, на нас чекає велика астрономічна подія — літнє сонцестояння. Це найдовший день у році, а на думку астропсихологів, це день сили, коли можна виповнити свої найзаповітніші мрії. Ну просто гріх не скористатися таким особливим моментом й не залучити космічну силу собі на користь.

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Як здійснити бажання у день літнього сонцестояння — квітковий ритуал

Все у цьому світі має енергію, а скористатися нею на повну можна у дні сили. Саме таким є літнє сонцестояння 20 червня.

Як стверджують астропсихологи, 20 та 21 червня енергія Сонця буде на піку, вона ж наповнить усі польові квіти та трави. Тож, для того, щоб здійснити свої найзаповітніші бажання, необхідно сплести особливий вінок.

Коли будете виконувати цю цікаву та просту дію, обов'язково думайте лише про хороше, уявляйте як з кожною вплетеною травинкою у вашому житті з'являються успіх у фінансовій сфері, міцне здоров'я, добробут, кохання, любов до себе, як ваше тіло стає міцнішим й наближається до мети.

Коли прикраса буде готова, потрібно закріпити все вогняним ритуалом. Засвітіть жовту свічку — ще один символ Сонця — і подумайте про те, чого ви хочете у найближчому майбутньому. Уявіть собі це.

яДівчина на природі. Фото: freepik.com

Здійснення бажання у літнє сонцестояння за допомогою ритуалу "чистий аркуш"

Цей ритуал бажано проводити вранці. Як зрозуміло з назви, необхідно взяти листок чистого паперу. До речі, він необов'язково має бути білим, це також можуть бути жовті, помаранчеві та червоні кольори, які символізують Сонце. Не можна брати олівці або ручку темних або холодних відтінків, варто також взяти кольорову.

Подумайте, чого ви дійсно бажаєте усім серцем. Краще обрати одне бажання, але найсильніше. Далі сформулюйте його та запишіть на аркуш. Будьте уважні, не бажано робити помилки та виправлення.

Важливо також правильно сформулювати "прохання" до Всесвіту. До прикладу, якщо ви мрієте про щире кохання, то пишіть "я кохана та щаслива". Не використовуйте частинку "не", коли ви формулюєте бажання.

Після того, як закінчили свій лист до Всесвіту, візуалізуйте своє бажання так, ніби воно вже здійснилося. Відчуйте радість від того, що маєте те, чого хочете. Після цього запаліть свічку (колір білий, жовтий, червоний, помаранчевий) та спаліть аркуш паперу в полум'ї. Попіл закопайте у землі у дворі.

Запалені білі свічки. Фото: depositphotos.com

Обряди на світанку для здійснення бажання у день літнього сонцестояння 2024 року

Найпростіший обряд для здійснення бажання, який не потребує якихось додаткових атрибутів, але найголовніший — у день літнього сонцестояння необхідно зустріти світанок. З першими променями сонця необхідно загадати бажання. Як "народжується" і набирає силу Сонце, так і ваше бажання міцнішатиме та наближатиметься до здійснення.

Звичайно, бажати слід від чистого серця. Уявіть собі, як ваша мрія стала реальністю та які щасливі ви стали. Наповнитесь цією позитивною енергією та почніть підкорювати вершини.

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