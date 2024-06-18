Летнее солнцестояние 2024 — как правильно загадать желания, ритуалы и советы

Девушка в венке наслаждается солнечным днем. Фото: depositphotos.com

Уже в этот четверг, 20 июня, нас ждет большое астрономическое событие — летнее солнцестояние. Это самый длинный день в году, а по мнению астропсихологов, это день силы, когда можно исполнить свои заветные мечты. Ну, просто грех не воспользоваться таким особым моментом и не привлечь космическую силу себе на пользу.

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Как осуществить желание в день летнего солнцестояния — цветочный ритуал

Все в этом мире имеет энергию, а воспользоваться ею по полной можно в дни силы. Именно таким есть летнее солнцестояние 20 июня.

Как утверждают астропсихологи, 20 и 21 июня энергия Солнца будет на пике, она наполнит все полевые цветы и травы. Поэтому для того, чтобы осуществить свои самые заветные желания, необходимо сплести особый венок.

Когда будете выполнять это интересное и простое действие, обязательно думайте только о хорошем, представляйте, как с каждой вплетенной травинкой в вашей жизни появляются успех в финансовой сфере, крепкое здоровье, благополучие, любовь, любовь к себе, как ваше тело становится крепче и приближается к цели.

Когда украшение будет готово, нужно закрепить все огненным ритуалом. Зажгите желтую свечу — еще один символ Солнца — и подумайте о том, чего вы хотите в ближайшем будущем. Представьте это.

Девушка на природе. Фото: freepik.com

Осуществление желания в летнее солнцестояние с помощью ритуала "чистый лист"

Этот ритуал лучше проводить утром. Как следует из названия, необходимо взять листок чистой бумаги. Кстати, он необязательно должен быть белым, это также могут быть желтые, оранжевые и красные цвета, символизирующие Солнце. Нельзя брать карандаши или ручку темных, или холодных оттенков, стоит взять также цветную.

Подумайте, чего вы действительно хотите всем сердцем. Лучше выбрать одно желание, но самое сильное. Затем сформулируйте его и запишите на лист. Будьте внимательны, не желательно делать ошибки и исправления.

Важно также правильно сформулировать "просьбу" ко Вселенной. К примеру, если вы мечтаете об искренней любви, то пишите "я любимая и счастливая". Не используйте частицу "не", когда вы формулируете желание.

После того как закончили свое письмо ко Вселенной, визуализируйте свое желание так, словно оно уже исполнилось. Почувствуйте радость от того, что есть то, чего хотите. После этого зажгите свечу (цвет белый, желтый, красный, оранжевый) и сожгите лист бумаги в пламени. Пепел закопайте в земле во дворе.

Зажженные белые свечи. Фото: depositphotos.com

Обряды на рассвете для желания в день летнего солнцестояния 2024 года

Самый простой обряд для осуществления желания, не требующий каких-либо дополнительных атрибутов, но самый главный — в день летнего солнцестояния необходимо встретить рассвет. С первыми лучами солнца нужно загадать желание. Как "рождается" и набирает силу Солнце, так и ваше желание будет крепнуть и приближаться к осуществлению.

Конечно, желать следует от чистого сердца. Представьте себе, как ваша мечта стала реальностью и как вы стали счастливы. Наполнитесь этой положительной энергией и начните покорять вершины.

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