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У мережі переконані, що зірка "Дюни" розбігся із нареченою-мільярдеркою

7 березня 2024 12:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У мережі переконані, що зірка "Дюни" розбігся із нареченою-мільярдеркою
Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Шанувальники вважають, що голлівудський актор Тімоті Шаламе та американська мільярдерка Кайлі Дженнер розійшлися після роману, який тривав один рік. Приводом для цих чуток стало те, що вони не з'являлися разом на публіці з січня цього року, коли спричинили фурор на "Золотому глобусі".

Про це пише Daily Mail.

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Користувачів мережі також насторожило нове відео, яке Кайлі опублікувала в TikTok: вона показала, як займається повсякденними справами разом зі своєю дочкою Стормі та сестрою Кендал. На думку шанувальників Кайлі, це спроба "м'яко запустити" чутки про розрив і показати, що вона чудово справляється і сама.

У той же час Тімоті Шаламе раніше завершив прес-тур свого нового фільму "Дюна", де знімався разом із Зендаєю та Флоренс П'ю. У мережі, до речі, з'являлися чутки про те, що під час цього туру він проводив багато часу з Флоренс, проте говорити про роман між акторами явно передчасно.

Самі Кайлі та Тімоті ці чутки не коментували.

 

Про роман пари стало відомо минулої весни, коли їх почали помічати разом. У їхні стосунки багато хто не вірив, вважаючи, що вони потрібні Шаламі для піару напередодні виходу його нових фільмів. Цікаво, що при цьому на червону доріжку разом вони жодного разу не вийшли, хоча Дженнер і супроводжувала бойфренда на заходах: інсайдери стверджували, що після невдалих стосунків із батьком двох своїх дітей Тревісом Скоттом вона не хоче, щоб їй знову "скористалися" з метою піару.

Раніше інсайдери також повідомляли про нібито жорсткі умови, які поставила Кайлі своєму бойфренду: вона перевіряє його телефон і забороняє спілкуватися з іншими дівчатами.

Нагадаємо, американська акторка Зендея вразила яскравим образом на презентації новоїх частини "Дюни". А нещодавній показ "Дюни" потрапив у скандал

Кайлі Дженнер
закордонні зірки
зіркова пара
Тімоті Шаламе

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