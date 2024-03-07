В сети убеждены, что звезда "Дюны" разбежался с невестой-миллиардершей

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

Поклонники считают, что голливудский актер Тимоти Шаламе и американская миллиардерша Кайли Дженнер разошлись после романа, который длился один год. Поводом для этих слухов стало то, что они не появлялись вместе на публике с января этого года, когда произвели фурор на "Золотом глобусе".

Об этом пишет Daily Mail.

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Пользователей сети также насторожило новое видео, которое Кайли опубликовала в TikTok: она показала, как занимается повседневными делами вместе со своей дочерью Сторми и сестрой Кендалл. По мнению поклонников Кайли, это попытка "мягко запустить" слухи о разрыве и показать, что она прекрасно справляется и сама.

В то же время Тимоти Шаламе ранее завершил пресс-тур своего нового фильма "Дюна", где снимался вместе с Зендеей и Флоренс Пью. В сети, кстати, появлялись слухи о том, что во время этого тура он проводил много времени с Флоренс.

Сами Кайли и Тимоти эти слухи не комментировали.

О романе пары стало известно прошлой весной, когда их начали замечать вместе. В их отношения многие не верили, считая, что они нужны Шаламе для пиара накануне выхода его новых фильмов. Интересно, что при этом на красную дорожку вместе они ни разу не вышли, хотя Дженнер и сопровождала бойфренда на мероприятиях: инсайдеры утверждали, что после неудачных отношений с отцом двух своих детей Тревисом Скоттом она не хочет, чтобы ей снова "воспользовались" с целью пиара.

Ранее инсайдеры также сообщали о якобы жестких условиях, поставленных Кайли своему бойфренду: она проверяет его телефон и запрещает общаться с другими девушками.

Напомним, американская актриса Зендея поразила ярким образом презентации новой части "Дюны". А недавний показ "Дюны" попал в скандал.