Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow В сети убеждены, что звезда "Дюны" разбежался с невестой-миллиардершей arrow

В сети убеждены, что звезда "Дюны" разбежался с невестой-миллиардершей

7 марта 2024 12:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В сети убеждены, что звезда "Дюны" разбежался с невестой-миллиардершей
Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Поклонники считают, что голливудский актер Тимоти Шаламе и американская миллиардерша Кайли Дженнер разошлись после романа, который длился один год. Поводом для этих слухов стало то, что они не появлялись вместе на публике с января этого года, когда произвели фурор на "Золотом глобусе".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Звезда "Дюны" не появлялся на публике с известной девушкой

Пользователей сети также насторожило новое видео, которое Кайли опубликовала в TikTok: она показала, как занимается повседневными делами вместе со своей дочерью Сторми и сестрой Кендалл. По мнению поклонников Кайли, это попытка "мягко запустить" слухи о разрыве и показать, что она прекрасно справляется и сама.

В то же время Тимоти Шаламе ранее завершил пресс-тур своего нового фильма "Дюна", где снимался вместе с Зендеей и Флоренс Пью. В сети, кстати, появлялись слухи о том, что во время этого тура он проводил много времени с Флоренс.

Сами Кайли и Тимоти эти слухи не комментировали.

 

О романе пары стало известно прошлой весной, когда их начали замечать вместе. В их отношения многие не верили, считая, что они нужны Шаламе для пиара накануне выхода его новых фильмов. Интересно, что при этом на красную дорожку вместе они ни разу не вышли, хотя Дженнер и сопровождала бойфренда на мероприятиях: инсайдеры утверждали, что после неудачных отношений с отцом двух своих детей Тревисом Скоттом она не хочет, чтобы ей снова "воспользовались" с целью пиара.

Ранее инсайдеры также сообщали о якобы жестких условиях, поставленных Кайли своему бойфренду: она проверяет его телефон и запрещает общаться с другими девушками.

Напомним, американская актриса Зендея поразила ярким образом презентации новой части "Дюны". А недавний показ "Дюны" попал в скандал.

Кайли Дженнер
зарубежные звезды
звездная пара
Тимоти Шаламе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта