Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow У Британії скасували вечірку у стилі "Віллі Вонка" через витівки штучного інтелекту arrow

У Британії скасували вечірку у стилі "Віллі Вонка" через витівки штучного інтелекту

28 лютого 2024 23:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У Британії скасували вечірку у стилі "Віллі Вонка" через витівки штучного інтелекту
Фільм "Вонка". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

У британському місті скасували захід, який мав бути у стилістиці фільму "Віллі Вонка". Причиною стала неправдива рекламна компанія, яку створив штучний інтелект.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

У Великій Британії ганебно використали можливості штучного інтелекту

Організатори запустили продаж квитків на подію Willy Wonka Chocolate Experience у Глазго. Це мав бути захід, на якому батьки з дітьми змогли б відчути себе героями відомого фільму — там мали бути вражаючі "лабораторії уяви" з "неймовірними проєкціями та оптичними дивами".

Люди масово придбали квитки, проте рекламна компанія виявилось занадто кращою, ніж реальність. Відвідувачі, які витратили по 35 фунтів стерлінгів за вхід, побачили лише напівпорожній склад з розкиданим пластиковим реквізитом, маленьким надувним замком та кількома декораціями, прикріпленими до стін.

Британці викликали поліцію, адже їх ввели в оману і заявили, що організатори використали нереалістичні зображення, щоб продати більше квитків. Захід скасували.

Організатор House of Illuminati не забарився і відразу після початку скандалу вибачився, що не вони не змогли виконати обіцяного шоу і заявив, що гроші будуть повернуті.

"На жаль, в останню хвилину нас підвели в багатьох аспектах нашого заходу. Ми робили все можливе, щоб відкритися, а тепер розуміємо, що нам, ймовірно, слід було все скасувати", — йшлось у повідомленні.

Навіть головний актор був шокований організацією заходу

Компанія найняла для виступу актора Пола Корннела. Він розповів, що після прибуття на склад, був дуже шокований. Також він зрозумів, що завдання, яке отримав, неможливо виконати. На локації не було ні обіцяного реквізиту, ні спецефектів. 

"У мене завмерло серце, дивлячись навколо… Мені було просто сумно, тому що я усвідомлював, що чекає на дітей... Нам сказали дати дітям пару шматків мармеладу і чверть чашки лимонаду в кінці", — розповів актор.

Коннелл сказав, що коли він запитав організаторів, що йому робити зі сценарієм, йому сказали імпровізувати. Очевидно, не вийшло.

House of Illuminati's "Willy's Chocolate Experience" event
Захід у Британії. Фото: twitter.com/AlsikkanTV

Раніше ШІ створив пародію на актора Вілла Сміта.

Також Андре Тан показав, як він змінився завдяки штучному інтелекту.

скандал
кіно
штучний інтелект
реклама
Велика Британія
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Оновлено

01:41Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області — загинула людина