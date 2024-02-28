У Британії скасували вечірку у стилі "Віллі Вонка" через витівки штучного інтелекту

Фільм "Вонка". Фото: стоп-кадр

У британському місті скасували захід, який мав бути у стилістиці фільму "Віллі Вонка". Причиною стала неправдива рекламна компанія, яку створив штучний інтелект.

Про це повідомляє The Guardian.

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Організатори запустили продаж квитків на подію Willy Wonka Chocolate Experience у Глазго. Це мав бути захід, на якому батьки з дітьми змогли б відчути себе героями відомого фільму — там мали бути вражаючі "лабораторії уяви" з "неймовірними проєкціями та оптичними дивами".

apparently this was sold as a live Willy Wonka Experience but they used all AI images on the website to sell tickets and then people showed up and saw this and it got so bad people called the cops lmao pic.twitter.com/tfkyg0G0WG — Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) February 26, 2024

Люди масово придбали квитки, проте рекламна компанія виявилось занадто кращою, ніж реальність. Відвідувачі, які витратили по 35 фунтів стерлінгів за вхід, побачили лише напівпорожній склад з розкиданим пластиковим реквізитом, маленьким надувним замком та кількома декораціями, прикріпленими до стін.

Here's the Oompa Loompa. Did I mean to say "a"? Nah. Apparently, there was only one. https://t.co/D91bKe2ZHT pic.twitter.com/Xr4a70c5vn — TheVP 😈 (@Vietpride218) February 27, 2024

Британці викликали поліцію, адже їх ввели в оману і заявили, що організатори використали нереалістичні зображення, щоб продати більше квитків. Захід скасували.

Організатор House of Illuminati не забарився і відразу після початку скандалу вибачився, що не вони не змогли виконати обіцяного шоу і заявив, що гроші будуть повернуті.

"На жаль, в останню хвилину нас підвели в багатьох аспектах нашого заходу. Ми робили все можливе, щоб відкритися, а тепер розуміємо, що нам, ймовірно, слід було все скасувати", — йшлось у повідомленні.

sorry one last one because I had not seen this angle before and it really gives an idea of the liminal qualities on display here, just love the foreboding fog pic.twitter.com/kmJ1scnvih — Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) February 27, 2024

Навіть головний актор був шокований організацією заходу

Компанія найняла для виступу актора Пола Корннела. Він розповів, що після прибуття на склад, був дуже шокований. Також він зрозумів, що завдання, яке отримав, неможливо виконати. На локації не було ні обіцяного реквізиту, ні спецефектів.

"У мене завмерло серце, дивлячись навколо… Мені було просто сумно, тому що я усвідомлював, що чекає на дітей... Нам сказали дати дітям пару шматків мармеладу і чверть чашки лимонаду в кінці", — розповів актор.

Коннелл сказав, що коли він запитав організаторів, що йому робити зі сценарієм, йому сказали імпровізувати. Очевидно, не вийшло.

Захід у Британії. Фото: twitter.com/AlsikkanTV

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