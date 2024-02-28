В Британии отменили вечеринку в стиле "Вилли Вонка" из-за проделок искусственного интеллекта

Фильм "Вонка". Фото: стоп-кадр

В британском городе отменили мероприятие, которое должно было быть в стилистике фильма "Вилли Вонка". Причиной стала ложная рекламная компания, созданная искусственным интеллектом.

Об этом сообщает The Guardian.

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Организаторы запустили продажу билетов на событие Willy Wonka Chocolate Experience в Глазго. Это должно было быть мероприятие, на котором родители с детьми смогли бы почувствовать себя героями известного фильма — им обещали впечатляющие "лаборатории воображения" с "невероятными проекциями и оптическими чудесами".

Несомненно, что это было как живое Willy Wonka Профессионализм, что они используют все AI изображения на веб-сайте для всех маркеров и людей, которые были представлены и загружены, и это так, как плохие люди, записанные на куски lmao pic.twitter.com/tfkyg — Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) 26 Feb. 2024

Люди массово приобрели билеты, однако рекламная компания оказалась слишком лучше реальности. Посетители, потратившие по 35 фунтов стерлингов за вход, увидели только полупустой склад с разбросанным пластиковым реквизитом, маленьким надувным замком и несколькими декорациями, прикрепленными к стенам.

Here's the Oompa Loompa. Did I mean to say "a"? Nah. Apparently, there was only one. https://t.co/D91bKe2ZHT pic.twitter.com/Xr4a70c5vn — TheVP 😈 (@Vietpride218) February 27, 2024

Британцы вызвали полицию, ведь их ввели в заблуждение и заявили, что организаторы использовали нереалистичные изображения, чтобы продать больше билетов. Мероприятие отменили.

Организатор House of Illuminati не заставил себя ждать и сразу после начала скандала извинился, что они не смогли выполнить обещанное шоу и заявил, что деньги будут возвращены.

"К сожалению, в последнюю минуту нас подвели во многих аспектах нашего мероприятия. Мы делали все возможное, чтобы все таки открыться, а теперь понимаем, что нам, вероятно, следовало бы все отменить", — говорилось в сообщении.

Sorry один останній один я не должен был смотреть этот ящик до него и это действительно смотрит на idea liminal qualities on display here, just love the foreboding fog pic.twitter.com/kmJ1scnvih — Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) 27 February 2024

Даже аниматор был шокирован организацией мероприятия

Компания наняла для выступления актера Пола Корннела. Он рассказал, что по прибытии на склад был очень шокирован. Также он понял, что полученную задачу невозможно выполнить. На локации не было ни обещанного реквизита, ни спецэффектов.

"У меня замерло сердце, глядя вокруг... Мне было просто грустно, потому что я осознавал, что ждет детей... Нам сказали дать детям пару кусков мармелада и четверть чашки лимонада в конце", — рассказал актер.

Коннелл также сообщил, что когда он спросил у организаторов, что ему делать со сценарием, ему сказали импровизировать. По-видимому, не получилось.

Запад в Британии. Фото: twitter.com/AlsikkanTV

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