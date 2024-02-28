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В Британии отменили вечеринку в стиле "Вилли Вонка" из-за проделок искусственного интеллекта

28 февраля 2024 23:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В Британии отменили вечеринку в стиле "Вилли Вонка" из-за проделок искусственного интеллекта
Фильм "Вонка". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

В британском городе отменили мероприятие, которое должно было быть в стилистике фильма "Вилли Вонка". Причиной стала ложная рекламная компания, созданная искусственным интеллектом.

Об этом сообщает The Guardian.

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Организаторы запустили продажу билетов на событие Willy Wonka Chocolate Experience в Глазго. Это должно было быть мероприятие, на котором родители с детьми смогли бы почувствовать себя героями известного фильма — им обещали впечатляющие "лаборатории воображения" с "невероятными проекциями и оптическими чудесами".

Люди массово приобрели билеты, однако рекламная компания оказалась слишком лучше реальности. Посетители, потратившие по 35 фунтов стерлингов за вход, увидели только полупустой склад с разбросанным пластиковым реквизитом, маленьким надувным замком и несколькими декорациями, прикрепленными к стенам.

Британцы вызвали полицию, ведь их ввели в заблуждение и заявили, что организаторы использовали нереалистичные изображения, чтобы продать больше билетов. Мероприятие отменили.

Организатор House of Illuminati не заставил себя ждать и сразу после начала скандала извинился, что они не смогли выполнить обещанное шоу и заявил, что деньги будут возвращены.

"К сожалению, в последнюю минуту нас подвели во многих аспектах нашего мероприятия. Мы делали все возможное, чтобы все таки открыться, а теперь понимаем, что нам, вероятно, следовало бы все отменить", — говорилось в сообщении.

Даже аниматор был шокирован организацией мероприятия

Компания наняла для выступления актера Пола Корннела. Он рассказал, что по прибытии на склад был очень шокирован. Также он понял, что полученную задачу невозможно выполнить. На локации не было ни обещанного реквизита, ни спецэффектов.

"У меня замерло сердце, глядя вокруг... Мне было просто грустно, потому что я осознавал, что ждет детей... Нам сказали дать детям пару кусков мармелада и четверть чашки лимонада в конце", — рассказал актер.

Коннелл также сообщил, что когда он спросил у организаторов, что ему делать со сценарием, ему сказали импровизировать. По-видимому, не получилось.

House of Illuminati's "Willy's Chocolate Experience" event
Запад в Британии. Фото: twitter.com/AlsikkanTV

Ранее ИИ создал пародию на актера Вилла Смита.

Также Андре Тан показал, как он изменился благодаря искусственному интеллекту.

скандал
кино
искусственный интеллект
реклама
Великобритания
люди

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