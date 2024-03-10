Тейлор Свіфт може допомогти Байдену виграти вибори у США

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Президент США Джо Байден хоче заручитися підтримкою Тейлор Свіфт на американських виборах. Він вважає, що її популярність має сильно покращити його рейтинги.

Про це пише Європейська правда.

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Поява політичного впливу Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт може стати "таємною зброєю" Джо Байдена на виборах в США. Вона стала "Людиною рокою" за версією журналу Time і здобула величезну популярність у всьому світі. Її вплив на громадскість важко заперечувати, тому вона і ласий шматок для будь-якої політичної кампанії.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Опитування Morning Consult у березні 2023 року виявило, що 53% жителів США вважають себе фанатами виконавиці, причому 16% називали себе "відданими фанатами". Очевидно, що політикам потрібна персона, чия думка важлива для майже кожного п’ятого виборця.

Тейлор Свіфт намагалась не мати справу з політикою до 2016 року. У день виборів вона виклала фото з дільниці і закликала людей прийти і віддати свій голос за кандидата (Гілларі Клінтон або Дональда Трампа), проте своє рішення не озвучила.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Наступним кроком у політику стали проміжні вибори до Конгресу США у 2018 році. Свіфт публічно підтримала кандидатів від Демократичної партії — Філа Бредесена, який балотувався до Сенату, та Джима Купера з Палати представників — від штату Теннессі.

"У минулому я неохоче публічно висловлювала свої політичні погляди. Зараз я ставлюся до цього зовсім по-іншому. Я завжди віддавала й віддаватиму свій голос з огляду на те, який кандидат буде захищати й боротися за права людини, на які, я вважаю, в цій країні заслуговують усі", — сказала тоді артистка.

У той момент вона змотивувала проголосувати 169 тисяч американців і допомогла виграти Куперу. Нещодавно вона повторила свій успіх і змогла дописом спонукати зареєструватись 35 тисяч молодих людей на цьогорічні вибори. Свіфт закликала американців під час вибору майбутнього кандидата "проголосувати за прихід до влади людей, які найбільше представляють Вас".

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Тейлор Свіфт проти поглядів Трампа

Відомо, що співачка — прихильниця абортів і гендерної рівності, підтримує ЛГБТ+, виступає проти расизму й білого супрематизму. Також вона не приховує своє критичне ставлення до Дональда Трампа. Ще під час протестів Black Lives Matter вона погрожувала вигнати його на виборах.

У 2020 році Свіфт відкрито підтримувала Джо Байдена й Камалу Гарріс.

"Зміна, якої ми потребуємо найбільше, — це обрання президента, який усвідомлює, що небілі люди заслуговують на те, аби почуватися у безпеці; що жінки заслуговують на право обирати, що станеться з їхніми тілами; й що спільнота ЛГБТКІА+ заслуговує на визнання й співучасть. Усі заслуговують на владу, яка серйозно ставиться до глобальних ризиків у сфері охорони здоров’я та ставить життя свого народу на перше місце", — заявила вона тоді в інтерв’ю Vogue.

Одне дослідження показало, що співачка була однією з тих зірок, які вплинули на результат виборів.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Роль Тейлор Свіфт у виборах 2024

Президентські вибори у США вже наближаються і обидва політики розробляють нові стратегії впливу на населення.

Журналісти The New York Times стверджують, що команда Байдена розглядала кілька варіантів залучення Тейлор Свіфт — написання нею допису в її Instagram, щоб отримати новий електорат і відвідування Байденом концерту співачки, щоб залучитися прихильністю фанатів.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Прихильники Трампа відреагували на такі теорії несподівано. Вони вважають, що Тейлор Свіфт змовилась з Демократичною партією США й Байденом, була завербована Пентагоном як інструмент "інформаційно-психологічних операцій" для контролю над суспільною думкою, а її нинішній бойфренд, футболіст Тревіс Келсі також в цьому допомагає.

Зазанчимо, що Трамп публічно відреагував на вчинки Тейлор Свіфт лише один раз — згадав під час промови про підписаний ним закон про оновлення музичної індустрії. У такий спосіб він натякнув, що Байден для співачки нічого не зробив.

"Бути такого не може, що вона підтримає Нечесного Джо Байдена, найгіршого та найкорумпованішого Президента в Історії нашої Держави, та буде нелояльною до чоловіка, який заробив для неї так багато грошей. До речі, мені подобається її бойфренд Тревіс, хоч він, напевно, ліберал і духу мого не зносить!" — написав Трамп 11 лютого у своїй соцмережі Truth Social.

Байден вже користується моментом і обіграв цю тему в одному вечірньому шоу на свою користь. Поки що Тейлор Свіфт офіційно не підтримала його, але своїм закликом до американців взяти участь у праймериз вже відкрила свій політичний сезон.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Раніше вийшов новий трейлер фільму про творчість співачки.

Також фанатка Свіфт загинула в аварії по дорозі на її концерт.