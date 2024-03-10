Тейлор Свифт может помочь Байдену выиграть выборы в США

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Президент США Джо Байден хочет заручиться поддержкой Тейлор Свифт на американских выборах. Он считает, что ее популярность сильно улучшит его рейтинги.

Об этом пишет Европейская правда.

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Появление политического влияния Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт может стать "тайным оружием" Джо Байдена на выборах в США. Она стала "Человеком годом" по версии журнала Time и приобрела огромную популярность во всем мире. Ее влияние на общественность трудно отрицать, поэтому она и лакомый кусок для любой политической кампании.

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Опрос Morning Consult в марте 2023 года показал, что 53% жителей США считают себя фанатами исполнительницы, причем 16% называли себя "преданными фанатами". Очевидно, что политикам нужна персона, чье мнение важно почти каждому пятому избирателю.

Тейлор Свифт пыталась игнорировать политику до 2016 года. В день выборов она выложила фото с участка и призвала людей прийти и отдать свой голос за кандидата (Хиллари Клинтон или Дональда Трампа), но свое решение не озвучила.

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Следующим шагом в политику стали промежуточные выборы в Конгресс США в 2018 году. Свифт публично поддержала кандидатов от Демократической партии — Фила Бредесена, баллотировавшегося в Сенат, и Джима Купера из Палаты представителей — от штата Теннесси.

"В прошлом я неохотно публично выражала свои политические взгляды. Сейчас я отношусь к этому совсем по-другому. Я всегда отдавала и буду отдавать свой голос, учитывая, какой кандидат будет защищать и бороться за права человека, на которые, я считаю, в этой стране заслуживают все", — сказала тогда артистка.

В тот момент она смотивировала проголосовать 169 тысяч американцев и помогла выиграть Куперу. Недавно она повторила свой успех и смогла послать зарегистрироваться 35 тысяч молодых людей на нынешние выборы. Свифт призвала американцев во время выбора будущего кандидата "проголосовать за приход к власти наиболее представляющих Вас людей".

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Тейлор Свифт против взглядов Трампа

Известно, что певица — поклонница абортов и гендерного равенства, поддерживает ЛГБТ+, выступает против расизма и белого супрематизма. Также она не скрывает своего критического отношения к Дональду Трампу. Еще во время протестов Black Lives Matter она пригрозила выгнать его на выборах.

В 2020 году Свифт открыто поддерживала Джо Байдена и Камалу Гаррис.

"Изменение, которое мы нуждаемся больше всего — это избрание президента, который осознает, что небелые люди заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности; что женщины заслуживают права выбирать, что произойдет с их телами; и что сообщество ЛГБТ+ заслуживает признания", — заявила она тогда в интервью Vogue.

Одно исследование показало, что певица была одной из звезд, которые повлияли на результат тех выборов.

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Роль Тейлор Свифт в 2024 году

Президентские выборы в США уже приближаются и оба политика разрабатывают новые стратегии влияния на население.

Журналисты The New York Times утверждают, что команда Байдена рассматривала несколько вариантов привлечения Тейлор Свифт — написание ею поста в ее Instagram, чтобы получить новый электорат и посещение Байденом концерта певицы, чтобы рассположить к себе фанатов.

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Приверженцы Трампа отреагировали на такие теории неожиданно. Они считают, что Тейлор Свифт сговорилась с Демократической партией США и Байденом, была завербована Пентагоном как инструмент "информационно-психологических операций" для контроля над общественным мнением, а ее нынешний бойфренд, футболист Тревис Келси также в этом помогает.

Заметим, что Трамп публично отреагировал на поступки Тейлор Свифт только один раз — вспомнил во время речи подписанный им закон об обновлении музыкальной индустрии. Так он намекнул, что Байден для певицы ничего не сделал.

"Быть такого не может, что она поддержит Нечестного Джо Байдена, худшего и коррумпированного Президента в Истории нашего Государства, и будет нелояльным к человеку, который заработал для него так много денег. Кстати, мне нравится ее бойфренд Тревис, хотя он, наверное, либерал и духа моего не сносит!" — написал Трамп 11 февраля в своей соцсети Truth Social.

Байден уже пользуется моментом и обыграл эту тему в одном вечернем шоу в свою пользу. Пока Тейлор Свифт официально не поддержала его, но своим призывом к американцам принять участие в праймеризе уже открыла свой политический сезон.

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Ранее вышел новый трейлер фильма о творчестве певицы.

Также фанатка Свифта погибла в аварии по дороге на ее концерт.