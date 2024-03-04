Disney оприлюднив новий трейлер концертного фільму Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Нещодавно було анонсовано, що тур фільм-концерт The Eras Tour американської співачки Тейлор Свіфт стане доступний для перегляду на стримінговій платформі Disney+. Реліз відбудеться 14 березня. З’явився перший новий трейлер.

Він доступний для перегляду на YouTube-каналі Disney+.

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Нова версія The Eras Tour включає виконання чотирьох бонусних треків, які не увійшли до релізу в кінотеатрах минулого року. Фанати Тейлор, яку журнал Time назвав "Людиною 2023 року", побачать, зокрема, концертну версію пісні Maroon. Фрагмент композиції звучить наприкінці нового трейлеру.

На показ фільму-концерту співачки, яку журнал Time назвав "Людиною 2023 року", претендували Netflix і Universal Pictures, але Disney перебила їх ціни. Компанія придбала права на показ за 75 млн доларів. При цьому бюджет туру склав 20 млн доларів, а фільм зібрав у світовому прокаті понад 260 млн доларів. У перший вікенд стрічка The Eras Tour обігнала по зборах "Вбивць квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI. Також ми розповідали, що стримінгова компанія Netflix поставить на Бродвеї виставу про диктатора Путіна.