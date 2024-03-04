Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Disney оприлюднив новий трейлер концертного фільму Тейлор Свіфт arrow

Disney оприлюднив новий трейлер концертного фільму Тейлор Свіфт

4 березня 2024 21:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Disney оприлюднив новий трейлер концертного фільму Тейлор Свіфт
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Нещодавно було анонсовано, що тур фільм-концерт The Eras Tour американської співачки Тейлор Свіфт стане доступний для перегляду на стримінговій платформі Disney+. Реліз відбудеться 14 березня. З’явився перший новий трейлер.

Він доступний для перегляду на YouTube-каналі Disney+.

Читайте також:

Новий трейлер фільму-концерту Тейлор Свіфт 

Нова версія The Eras Tour включає виконання чотирьох бонусних треків, які не увійшли до релізу в кінотеатрах минулого року. Фанати Тейлор, яку журнал Time назвав "Людиною 2023 року", побачать, зокрема, концертну версію пісні Maroon. Фрагмент композиції звучить  наприкінці нового трейлеру.

На показ фільму-концерту співачки, яку журнал Time назвав "Людиною 2023 року", претендували Netflix і Universal Pictures, але Disney перебила їх ціни. Компанія придбала права на показ за 75 млн доларів. При цьому бюджет туру склав 20 млн доларів, а фільм зібрав у світовому прокаті понад 260 млн доларів.  У перший вікенд стрічка The Eras Tour обігнала по зборах "Вбивць квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI. Також ми розповідали, що стримінгова компанія Netflix поставить на Бродвеї виставу про диктатора Путіна.

кіно
концерт
Disney
закордонні зірки
Тейлор Свіфт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року