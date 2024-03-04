Disney обнародовал новый трейлер концертного фильма Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Недавно было анонсировано, что тур фильм-концерт The Eras Tour американской певицы Тейлор Свифт станет доступен для просмотра на стриминговой платформе Disney+. Релиз состоится 14 марта. Появился первый новый трейлер.

Он доступен для просмотра на YouTube-канале Disney+.

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Новая версия The Eras Tour включает исполнение четырех бонусных треков, не вошедших в релиз в кинотеатрах прошлого года. Фанаты Тейлор, которую журнал Time назвал "Человеком 2023 года", увидят, в частности, концертную версию песни Maroon. Фрагмент композиции звучит в конце нового трейлера.

На показ фильма-концерта певицы, которую журнал Time назвал "Человеком 2023 года", претендовали Netflix и Universal Pictures, но Disney перебила их цены. Компания приобрела права на показ за 75 млн. долларов. При этом бюджет тура составил 20 млн долларов, а фильм собрал в мировом прокате более 260 млн долларов. В первый уикенд лента The Eras Tour обогнала по собранию "Убийц цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе.

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт второй год подряд получила престижную премию IFPI. Также мы рассказывали, что стриминговая компания Netflix поставит на Бродвее спектакль о диктаторе Путине.