Актор Тарас Цимбалюк публічно зганьбився через подарунок коханій

Український актор Тарас Цимбалюк в рекламі. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Відомий український актор Тарас Цимбалюк показав, який сюрприз він влаштував своїй коханій. Зірка кіно, театру і телебачення продемонстрував, що він подарував своїй дівчині, але потрапив у конфуз через одну річ, про яку він зовсім забув.

Відповідні кадри Тарас Цимбалюк оприлюднив у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тарас Цимбалюк потрапив у конфуз

Український актор вирішив зробити своїй коханій досить коштовний подарунок, проте потрапив у серйозний конфуз. Тарас Цимбалюк придбав недешеву ювелірну прикрасу для дівчини Світлани Готочкіної, а саме — каблучку.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна на фотосесії. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Але коли його кохана міряла цей подарунок, то виявилося, що Тарас переплутав розмір каблучки, тому йому доведеться міняти його. Причому це вже далеко не перший випадок, який стався з Тарасом. Одного разу він дарував своїй дівчині прикрасу, яка не підійшла, тому цього разу вона радить йому запам’ятати її розмір.

"Вона сказала мені: "Запам’ятай врешті-решт розмір моїх пальців, щоб не міняти вже вдруге каблучку", — написав Тарас у своїй Stories.

Stories зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Stories зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки Тараса Цимбалюка

У 2022 році український актор Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. Після цього він не думав почати нові стосунки, але на його виставу прийшла подруга, бізнесвумен Світлана Готочкіна, яка зняла відео і відмітила його.

Через відмітку дівчина перейшла на сторінку Тараса і поставила йому "лайки" під фото. Чоловік, побачивши це, вирішив зробити те саме. І ось наприкінці вересня 2022 року почалася романтична історія Тараса і Світлани.

Актор Тарас Цимбалюк зі своєю коханою Світланою Готочкіною на фотосесії. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

"Через пару годин зідзвонились просто з чужою людиною, яка перебуває у Варшаві. Ми проговорили по телефону чотири години. Прикольно, дуже. Мені в стосунках важливо завжди, щоб мені мій стан подобався", — наголосив Тарас Цимбалюк.

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