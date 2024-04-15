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Цимбалюк "викинув" Денисенко з машини — що сталося

15 квітня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Наталка Денисенко розкрила всю правду про зв'язок з Тарасом Цимбалюком
Актори Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко у театральній виставі. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка і героїня серіалу "Будиночок на щастя" Наталка Денисенко показала спільне відео з актором Тарасом Цимбалюком. Телезірка поділилася кадрами, на яких публічно продемонструвала свої стосунки з Тарасом.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Наталки Денисенко в Instagram.

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Наталка Денисенко з Тарасом Цимбалюком

Українська зірка, яку останнім часом можна побачити у багатьох телесеріалах, показала себе на відео з актором Тарасом Цимбалюком. На кадрах Тарас дістає свою колегу по кіно з автомобіля, а вона, в свою чергу, дуже високо стрибає, тримаючи його за руки.

Варто зазначити, що це відео зроблено у повільному темпі, що додає йому ефектності. При цьому, Наталка вказала, що тепер вона з Тарасом сестра і брат не тільки у житті, а і в новому проєкті. 

"Нарешті ми брат і сестра не тільки у житті, а і у новому українському проекті", — зазначено на сторінці Наталки Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко
Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк на відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Наталки Денисенко

Побачивши це відео, підписники української акторки вирішили не мовчати і почали його коментувати. Зокрема, деякі люди почали цікавитися, чи дійсно актори є родичами, а дехто почав сміятися над відео.

  • А що, дійсно брат і сестра?
  • Оце називається жити в задоволення, це круто... Які ви гарнючі
  • Ви неймовірні!!! Скільки щирості і чистої любові 
  • Тепер я точно знаю, що перша жінка, яка побувала у космосі, — це Наталка Денисенко
  • Коли тобі вже третій, твої коліна хрустять від стрибку
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк на телебаченні

Нерідко можна побачити Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка разом на телебаченні та сцені театру, адже вони обидва грають там. Наприклад, не так давно вони обидва з’явилися на розважальному шоу "Я люблю Україну", де грали в двох різних командах.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала, як відпочиває у Карпатах. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Наталка Денисенко згадала повідомлення від режисера з Росії.

Також ми повідомляли про те, що український актор Тарас Цимбалюк показав архівні фото зі школи.

Тарас Цимбалюк
Наталія Денисенко
шоу-бізнес
українські зірки

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