Наталка Денисенко розкрила всю правду про зв'язок з Тарасом Цимбалюком

Актори Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко у театральній виставі. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Відома українська акторка і героїня серіалу "Будиночок на щастя" Наталка Денисенко показала спільне відео з актором Тарасом Цимбалюком. Телезірка поділилася кадрами, на яких публічно продемонструвала свої стосунки з Тарасом.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Наталки Денисенко в Instagram.

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Наталка Денисенко з Тарасом Цимбалюком

Українська зірка, яку останнім часом можна побачити у багатьох телесеріалах, показала себе на відео з актором Тарасом Цимбалюком. На кадрах Тарас дістає свою колегу по кіно з автомобіля, а вона, в свою чергу, дуже високо стрибає, тримаючи його за руки.

Варто зазначити, що це відео зроблено у повільному темпі, що додає йому ефектності. При цьому, Наталка вказала, що тепер вона з Тарасом сестра і брат не тільки у житті, а і в новому проєкті.

"Нарешті ми брат і сестра не тільки у житті, а і у новому українському проекті", — зазначено на сторінці Наталки Денисенко.

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк на відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Наталки Денисенко

Побачивши це відео, підписники української акторки вирішили не мовчати і почали його коментувати. Зокрема, деякі люди почали цікавитися, чи дійсно актори є родичами, а дехто почав сміятися над відео.

А що, дійсно брат і сестра?

Оце називається жити в задоволення, це круто... Які ви гарнючі

Ви неймовірні!!! Скільки щирості і чистої любові

Тепер я точно знаю, що перша жінка, яка побувала у космосі, — це Наталка Денисенко

Коли тобі вже третій, твої коліна хрустять від стрибку

Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк на телебаченні

Нерідко можна побачити Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка разом на телебаченні та сцені театру, адже вони обидва грають там. Наприклад, не так давно вони обидва з’явилися на розважальному шоу "Я люблю Україну", де грали в двох різних командах.

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