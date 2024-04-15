Наталья Денисенко раскрыла всю правду о связи с Тарасом Цымбалюком

Цымбалюк "выбросил" Денисенко из машины — что произошло
Известная украинская актриса и героиня сериала "Будиночок на щастя" Наталья Денисенко показала совместное видео с актером Тарасом Цымбалюком. Телезвезда поделилась кадрами, на которых публично показала свои отношения с Тарасом.
Соответствующее видео появилось на официальной странице Натальи Денисенко в Instagram.
Наталья Денисенко с Тарасом Цымбалюком
Украинская звезда, которую в последнее время можно увидеть во многих сериалах, показала себя на видео с актером Тарасом Цымбалюком. На кадрах Тарас достает свою коллегу по кино из автомобиля, а она, в свою очередь, очень высоко прыгает, держа его за руки.
Стоит отметить, что это видео сделано в медленном темпе, что придает ему эффектности. При этом, Наталья указала, что теперь она с Тарасом сестра и брат не только в жизни, но и в новом проекте.
"Наконец-то мы брат и сестра не только в жизни, но и в новом украинском проекте", — отмечено на странице Натальи Денисенко.
Реакция сети на видео Натальи Денисенко
Увидев это видео, подписчики украинской актрисы решили не молчать и начали его комментировать. В частности, некоторые люди начали интересоваться, действительно ли актеры являются родственниками, а некоторые начали смеяться над видео.
- А что, действительно брат и сестра?
- Это называется жить в удовольствие, это круто... Какие вы красивые
- Вы невероятны! Сколько искренности и чистой любви
- Теперь я точно знаю, что первая побывавшая в космосе женщина — это Наталья Денисенко
- Когда тебе уже третий, твои колени хрустят от прыжка
Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк на телевидении
Нередко можно увидеть Наталью Денисенко и Тараса Цымбалюка вместе на телевидении и сцене театра, ведь они оба играют там. К примеру, не так давно они оба появились на развлекательном шоу "Я люблю Украину", где играли в двух разных командах.
Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала, как отдыхает в Карпатах.
Раньше мы рассказывали о том, что актриса Наталья Денисенко вспомнила сообщение от режиссера из России.
Также мы сообщали, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото со школы.
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