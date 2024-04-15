Наталья Денисенко раскрыла всю правду о связи с Тарасом Цымбалюком

Актеры Тарас Цымбалюк и Наталья Денисенко в театральном спектакле. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

Известная украинская актриса и героиня сериала "Будиночок на щастя" Наталья Денисенко показала совместное видео с актером Тарасом Цымбалюком. Телезвезда поделилась кадрами, на которых публично показала свои отношения с Тарасом.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Натальи Денисенко в Instagram.

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Наталья Денисенко с Тарасом Цымбалюком

Украинская звезда, которую в последнее время можно увидеть во многих сериалах, показала себя на видео с актером Тарасом Цымбалюком. На кадрах Тарас достает свою коллегу по кино из автомобиля, а она, в свою очередь, очень высоко прыгает, держа его за руки.

Стоит отметить, что это видео сделано в медленном темпе, что придает ему эффектности. При этом, Наталья указала, что теперь она с Тарасом сестра и брат не только в жизни, но и в новом проекте.

"Наконец-то мы брат и сестра не только в жизни, но и в новом украинском проекте", — отмечено на странице Натальи Денисенко.

Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк на видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Натальи Денисенко

Увидев это видео, подписчики украинской актрисы решили не молчать и начали его комментировать. В частности, некоторые люди начали интересоваться, действительно ли актеры являются родственниками, а некоторые начали смеяться над видео.

А что, действительно брат и сестра?

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Комментарии со страницы Наталки Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Наталки Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк на телевидении

Нередко можно увидеть Наталью Денисенко и Тараса Цымбалюка вместе на телевидении и сцене театра, ведь они оба играют там. К примеру, не так давно они оба появились на развлекательном шоу "Я люблю Украину", где играли в двух разных командах.

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