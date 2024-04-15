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Цымбалюк "выбросил" Денисенко из машины — что произошло

15 апреля 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Наталья Денисенко раскрыла всю правду о связи с Тарасом Цымбалюком
Актеры Тарас Цымбалюк и Наталья Денисенко в театральном спектакле. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская актриса и героиня сериала "Будиночок на щастя" Наталья Денисенко показала совместное видео с актером Тарасом Цымбалюком. Телезвезда поделилась кадрами, на которых публично показала свои отношения с Тарасом.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Натальи Денисенко в Instagram.

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Наталья Денисенко с Тарасом Цымбалюком

Украинская звезда, которую в последнее время можно увидеть во многих сериалах, показала себя на видео с актером Тарасом Цымбалюком. На кадрах Тарас достает свою коллегу по кино из автомобиля, а она, в свою очередь, очень высоко прыгает, держа его за руки.

Стоит отметить, что это видео сделано в медленном темпе, что придает ему эффектности. При этом, Наталья указала, что теперь она с Тарасом сестра и брат не только в жизни, но и в новом проекте.

"Наконец-то мы брат и сестра не только в жизни, но и в новом украинском проекте", — отмечено на странице Натальи Денисенко.

Публикация со страницы Наталки Денисенко
Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк на видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Натальи Денисенко

Увидев это видео, подписчики украинской актрисы решили не молчать и начали его комментировать. В частности, некоторые люди начали интересоваться, действительно ли актеры являются родственниками, а некоторые начали смеяться над видео.

  • А что, действительно брат и сестра?
  • Это называется жить в удовольствие, это круто... Какие вы красивые
  • Вы невероятны! Сколько искренности и чистой любви
  • Теперь я точно знаю, что первая побывавшая в космосе женщина — это Наталья Денисенко
  • Когда тебе уже третий, твои колени хрустят от прыжка
Комментарии со страницы Наталки Денисенко
Комментарии со страницы Наталки Денисенко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Наталки Денисенко
Комментарии со страницы Наталки Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк на телевидении

Нередко можно увидеть Наталью Денисенко и Тараса Цымбалюка вместе на телевидении и сцене театра, ведь они оба играют там. К примеру, не так давно они оба появились на развлекательном шоу "Я люблю Украину", где играли в двух разных командах.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала, как отдыхает в Карпатах.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Наталья Денисенко вспомнила сообщение от режиссера из России.

Также мы сообщали, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото со школы.

Тарас Цымбалюк
Наталья Денисенко
шоу-бизнес
украинские звезды

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