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Тарас Цымбалюк "сел в лужу" из-за подарка возлюбленной

22 апреля 2024 12:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актер Тарас Цымбалюк публично опозорился из-за подарка возлюбленной
Украинский актер Тарас Цымбалюк в рекламе. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал, какой сюрприз он устроил своей возлюбленной. Звезда кино, театра и телевидения продемонстрировал, что он подарил своей девушке, но попал в конфуз из-за одной вещи, о которой он совсем забыл.

Соответствующие кадры Тарас Цымбалюк обнародовал в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Тарас Цымбалюк попал в конфуз

Украинский актер решил сделать своей любимой довольно дорогой подарок, однако, попал в серьезный конфуз. Тарас Цымбалюк приобрел недешевое ювелирное украшение для девушки Светланы Готочкиной, а именно — кольцо.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина на фотосессии. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

Но когда его любимая мерила этот подарок, то оказалось, что Тарас перепутал размер кольца, поэтому ему придется менять его. Причем, это уже далеко не первый случай, который произошел с Тарасом. Однажды он дарил своей девушке украшение, которое ей не подошло, поэтому на этот раз она советует ему запомнить ее размер.

"Она сказала мне: "Запомни в конце концов размер моих пальцев, чтобы не менять уже второй раз кольцо", — написал Тарас в своей Stories.

Stories со страницы Тараса Цымбалюка
Stories со страницы Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram
Stories со страницы Тараса Цымбалюка
Stories со страницы Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Тараса Цымбалюка

В 2022 году украинский актер Тарас Цымбалюк развелся со своей женой, визажисткой Тиной Антоненко. После этого он не думал начать новые отношения, но на его спектакль пришла подруга, бизнесвумен Светлана Готочкина, которая сняла видео и отметила его.

Через отметку девушка перешла на страницу Тараса и поставила ему "лайки" под фото. Мужчина, увидев это, решил сделать то же самое. И вот в конце сентября 2022 года началась романтическая история Тараса и Светланы.

Тарас Цымбалюк со своей любимой Светланой Готочкиной
Актер Тарас Цымбалюк со своей любимой Светланой Готочкиной на фотосессии. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

"Через пару часов созвонились прямо с чужим человеком, который находится в Варшаве. Мы проговорили по телефону четыре часа. Прикольно, очень. Мне в отношениях важно всегда, чтобы мне мое состояние нравилось", — подчеркнул Тарас Цымбалюк.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото со школы.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Тарас Цымбалюк высказался по поводу пропаганды.

Также мы сообщали о том, что актер театра и кино Тарас Цымбалюк рассказал о своей карьере в России.

Instagram
Тарас Цымбалюк
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