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Такими їх ще не бачили — Гейтс та Цукерберг вразили вбранням на вечірці індійських мільярдерів

4 березня 2024 08:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Такими їх ще не бачили — Білл Гейтс та Цукерберг вразили вбранням на вечірці індійських мільярдерів
Бізнесмен Білл Гейтс з Цукербергом та нареченою. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнесмени Іванка Трамп, Марк Цукерберг і Білл Гейтс були одними з високопоставлених гостей, які прилетіли в Джамнагар на триденну передвесільну феєрію Ананта Амбані та Радхіки Мерчант. Пара, яка походить з двох найбагатших сімей Індії, запросила 1000 гостей до дому нареченого на кілька заходів, щоб відсвяткувати своє весілля в липні.

Про це пише Daily Mail.

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Напередодні урочистостей місцеві ЗМІ повідомили, що гостям видали план на дев’ять сторінок, який включатиме відвідування притулку для тварин нареченого та фестиваль "сліпучої романтики". Майбутні наречений і наречена влаштували коктейльну вечірку на тему "Вечір у Еверленді", на якій відбувся живий виступ Ріанни, якій заплатили 5 мільйонів фунтів стерлінгів за 90-хвилинний сет.

 

Іванка Трамп із чоловіком. Фото: Reuters
Іванка Трамп із чоловіком. Фото: Reuters

 

Іванка Трамп з родиною. Фото: Reuters
Іванка Трамп з родиною. Фото: Reuters

 

 

Марк Цукерберг з дружиною. Фото: Reuters
Марк Цукерберг з дружиною. Фото: Reuters

 

Марк Цукерберг з дружиною. Фото: Reuters
Марк Цукерберг з дружиною. Фото: Reuters

З цієї нагоди 42-річна Іванка Трамп була у золотому сарі. До неї приєдналися чоловік Джаред Кушнер та їхня дочка Арабелла.

39-річний генеральний директор Facebook Марк Цукерберг вбрався у чорний блейзер у стилі "Вечір у Еверленді". Його дружина Прісцилла Чан, виглядала чарівно в чорній тісній сукні із золотистими квітковими прикрасами, доповнила свій вечірній ансамбль кількома вишуканими золотими намистами та блискучим клатчем.

 

Білл Гейтс і його дівчина Пола Херд. Фото: Reuters
Білл Гейтс і його дівчина Пола Херд. Фото: Reuters

Білл Гейтс і його дівчина Пола Херд також були присутні на пишній коктейльній вечірці. 68-річний колишній керуючий директор Microsoft вибрав темно-синій костюм і чорну сорочку, а його партнерка була гламурною в чорній сукні із золотими прикрасами на плечах.

28-річний Анант Амбані є молодшим сином Мукеша Амбані, найбагатшої людини Індії та керуючого директора Reliance Industries, дохід якої становить 110 мільярдів доларів.

Радхіка Мерчант, 29 років, донька мільярдера Шрі Вірен Мерчант, який є генеральним директором приватної медичної фірми Encore Healthcare.

Під час вечора Ріанна вийшла на сцену, щоб виконати 90-хвилинний сет — після того, як у мережі з’явилися кадри з концерту, користувачі соцмереж не були вражені і пожартували: "Їй просто наплювати".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон підозрюють у заручинах.

Раніше стало відомо, що актор Костянти Войтенко збирається одружитися.

Марк Цукерберг
Білл Гейтс
Іванка Трамп
закордонні зірки

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