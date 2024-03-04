Такими их еще не видели – Билл Гейтс и Цукерберг поразили нарядами на вечеринке индийских миллиардеров

Бизнесмен Билл Гейтс с Марком Цукербергом и невестой. Фото: Reuters

Бизнесмены Иванка Трамп, Марк Цукерберг и Билл Гейтс были одними из высокопоставленных гостей, прилетевших в Джамнагар на трехдневную предсвадебную феерию Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Пара, происходящая из двух самых богатых семей Индии, пригласила 1000 гостей в дом жениха на несколько мероприятий, чтобы отпраздновать свою свадьбу в июле.

Об этом пишет Daily Mail.

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В канун торжеств местные СМИ сообщили, что гостям выдали план на девять страниц, который будет включать посещение приюта для животных жениха и фестиваль "ослепительной романтики". Будущие жених и невеста устроили коктейльную вечеринку на тему "Вечер в Эверленде", на которой состоялось живое выступление Рианны, которой заплатили 5 миллионов фунтов стерлингов за 90-минутный сет.

Иванка Трамп с супругом. Фото: Reuters

Иванка Трамп с семьей. Фото: Reuters

Марк Цукерберг с супругой. Фото: Reuters

Марк Цукерберг с супругой. Фото: Reuters

По этому случаю 42-летняя Иванка Трамп была в золотом сари. К ней присоединились супруг Джаред Кушнер и их дочь Арабелла.

39-летний генеральный директор Facebook Марк Цукерберг нарядился в черный блейзер в стиле "Вечер в Эверленде". Его супруга Присцилла Чан, очаровательная в черном тесном платье с золотистыми цветочными украшениями, дополнила свой вечерний ансамбль несколькими изысканными золотыми ожерельями и блестящим клатчем.

Билл Гейтс и его девушка Пола Херд. Фото: Reuters

Билл Гейтс и его девушка Пола Херд также присутствовали на пышной коктейльной вечеринке. 68-летний бывший управляющий директор Microsoft выбрал темно-синий костюм и черную рубашку, а его партнерша была гламурной в черном платье с золотыми украшениями на плечах.

28-летний Анант Амбани является младшим сыном Мукеша Амбани, самого богатого человека Индии и управляющего директора Reliance Industries, доход которого составляет 110 миллиардов долларов.

Радхика Мерчант, 29 лет, дочь миллиардера Шри Вирен Мерчант, являющийся генеральным директором частной медицинской фирмы Encore Healthcare.

Во время вечера Рианна вышла на сцену, чтобы исполнить 90-минутный сет — после того, как в сети появились кадры с концерта, пользователи соцсетей не были впечатлены и пошутили: "Ей просто наплевать".

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