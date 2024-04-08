Суддя МастерШеф Ольга Мартиновська знає, яку білизну носить Ектор Хіменес-Браво

Кухарка Ольга Мартиновська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська шеф-кухарка і суддя відомого кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська дала відверте інтерв’ю. Жінка розкрила цікавий секрет свого колеги по шоу, відомого кухаря Ектора Хіменеса-Браво, який виявився досить пікантним.

Про це Ольга Мартиновська розповіла на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Ольга Мартиновська про секрет Ектора Хіменеса-Браво

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" розкрила досить пікантний секрет свого колеги по програмі Ектора Хіменеса-Браво. До того ж, Ольга Мартиновська зробила компліменти кухарю стосовно його підкаченого тіла і стану здоров’я.

Ольга Мартиновська і Ектор Хіменес-Браво у програмі Naked Kitchen в 2021 році. Фото: скриншот з YouTube

Ба більше, українська шеф-кухарка зізналася, що навіть інколи мацає Ектора за місця, які в нього підкачені.

"У Ектора дуже гарні трусики, він не соромиться вихвалятися новенькою білизною. Не скільки білизною, скільки тими сідницями накачаними. Дуже стежить. Якість його здоров’я, тіла, організму настільки підвищилися за останні декілька років. Респектос! Тому не втрачаю можливості його навіть помацати там, де трусики. Мабуть, для того це і робив", — заявила Ольга Мартиновська.

Кухарка Ольга Мартиновська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також суддя "МастерШефа" розкрила ще один секрет, який стосується Ектора Хіменеса-Браво. Ольга розповіла, куди любить заходити її колега і що він любить їсти.

"Ектор дуже любить Kentucky Fried Chicken, стріпси", — також додала українська кухарка.

Чутки про стосунки Ольги Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво

Протягом багатьох років суддю шоу "МастерШеф" підозрювали у любовних стосунках з колегою Ектором Хіменесом-Браво. Проте, вона спростовує цю інформацію, але стверджує, що закохана.

"Я закохалася, вперше за багато років. І мені здається, що це по-справжньому. Я губу не розкатую, адже я прагматична жінка, у мене є своя сім’я, діти, плани, роботи, графіки, на які я розраховую. Ці стосунки не вписувались в моє життя, але це так класно! Я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже кохають і ти кохаєш. Вперше мені так кайфово і так подобається", — розповіла в інтерв’ю Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, ми писали про те, що український кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як сусіди врятували його будинок від окупантів.

Раніше ми розповідали про те, що кухар Ектор Хіменес-Браво показав себе напівоголеним.

Також ми повідомляли про те, що ведучий шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів про конкуренцію з Ектором Хіменесом-Браво.