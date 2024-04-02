Сусіди Ектора Хіменеса-Браво врятували його дім під час окупації

Зірка шоу "МастерШеф" розповів, як сусіди врятували від окупантів його дім в Ірпені
Відомий український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками історією про те, як сусіди врятували його будинок в Ірпені. Завдяки їх кмітливості, окупанти оминули будинок зірки кулінарного шоу.
Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.
Сусіди врятували майно зірки шоу "МастерШеф" під час окупації
Відомий ресторатор розповів, що під час окупації Ірпеня виїхали всі його сусіди. Залишились лише пенсіонери, які довгий час жили в Америці, одна повернулися назад в Україну. Після того, як стало можливим потрапити на деокуповані території Київщини, Ектор привіз своїм сусідам ліки та продукти, і вони поділилися із ним історією про те, як врятували його будинок.
Вони розповіли, що окупанти заходили у кожен будинок та дивилися хто там живе. Для того, щоб не привертати увагу росіян до будинку Ектора, сусіди написали на ньому слово: "Люди".
Коли росіяни завітали до їх будинку, вони закликали їх не ходити до оселі Ектора начебто через те, що там живе стара та інфікована пенсіонерка. Окупанти повірили і їм дійсно стало гидко туди заходити. Ресторатор дуже вдячний пенсіонерам, які таким кмітливим способом врятували його оселю від руйнування.
""Не заходьте всередину, там живе дуже стара жінка, у якої щось схоже на вірус, ви можете захворіти". Таким чином сусіди захистили мій будинок. До мого будинку вони не ввійшли. Коли я повернувся, задні двері мого саду були відчинені, але нікого не було в моєму будинку. Я вдячний своїм сусідам", — повідомив зірка "МастерШеф".
Раніше ми розповідали про те, що український кухар Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його квартиру пошкодив уламок ворожого дрону. Також ми повідомляли про те, що ведучий кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів про стосунки з Ектором Хіменесом-Браво.
Читайте Новини.LIVE!