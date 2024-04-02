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Зірка шоу "МастерШеф" розповів, як сусіди врятували від окупантів його дім в Ірпені

2 квітня 2024 19:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сусіди Ектора Хіменеса-Браво врятували його дім під час окупації
Відомий український ресторатор, суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками історією про те, як сусіди врятували його будинок в Ірпені. Завдяки їх кмітливості, окупанти оминули будинок зірки кулінарного шоу.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Відомий ресторатор розповів, що під час окупації Ірпеня виїхали всі його сусіди. Залишились лише пенсіонери, які довгий час жили в Америці, одна повернулися назад в Україну. Після того, як стало можливим потрапити на деокуповані території Київщини, Ектор привіз своїм сусідам ліки та продукти, і вони поділилися із ним історією про те, як врятували його будинок.

Вони розповіли, що окупанти заходили у кожен будинок та дивилися хто там живе. Для того, щоб не привертати увагу росіян до будинку Ектора, сусіди написали на ньому слово: "Люди".

Коли росіяни завітали до їх будинку, вони закликали їх не ходити до оселі Ектора начебто через те, що там живе стара та інфікована пенсіонерка. Окупанти повірили і їм дійсно стало гидко туди заходити. Ресторатор дуже вдячний пенсіонерам, які таким кмітливим способом врятували його оселю від руйнування.

""Не заходьте всередину, там живе дуже стара жінка, у якої щось схоже на вірус, ви можете захворіти". Таким чином сусіди захистили мій будинок. До мого будинку вони не ввійшли. Коли я повернувся, задні двері мого саду були відчинені, але нікого не було в моєму будинку. Я вдячний своїм сусідам", — повідомив зірка "МастерШеф".

Раніше ми розповідали про те, що український кухар Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його квартиру пошкодив уламок ворожого дрону.  Також ми повідомляли про те, що ведучий кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів про стосунки з Ектором Хіменесом-Браво.

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