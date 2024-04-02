Соседи Эктора Хименеса-Браво спасли его дом во время оккупации

Звезда шоу "МастерШеф" рассказал, как соседи спасли от оккупантов его дом в Ирпене
Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками историей о том, как соседи спасли его дом в Ирпене. Благодаря их сообразительности, оккупанты обошли дом звезды кулинарного шоу.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram.
Соседи спасли имущество звезды шоу "МастерШеф" во время оккупации
Известный ресторатор рассказал, что во время оккупации Ирпеня уехали все его соседи. Остались только пенсионеры, которые долгое время жили в Америке, однако вернулись обратно в Украину. После того как стало возможным попасть на деоккупированные территории Киевщины, Эктор привез своим соседям лекарства и продукты, и они поделились с ним историей о том, как спасли его дом.
Они рассказали, что оккупанты заходили в каждый дом и смотрели, кто там живет. Для того чтобы не привлекать внимание россиян к дому Эктора, соседи написали на нем слово: "Люди".
Когда россияне пришли в их дом, они призывали их не ходить в дом Эктора вроде бы из-за того, что там живет старая и инфицированная пенсионерка. Оккупанты поверили, и им действительно стало противно туда заходить. Ресторатор очень благодарен пенсионерам, которые таким сообразительным способом спасли его дом от разрушения.
""Не заходите внутрь, там живет очень старая женщина, у которой что-то похожее на вирус, вы можете заболеть". Таким образом, соседи защитили мой дом. В мой дом они не вошли. Когда я вернулся, задняя дверь моего сада была открыта, но никого не было в моем доме. Я благодарен своим соседям", — сообщил звезда "МастерШеф".
Ранее мы рассказывали о том, что украинский повар Эктор Хименес Браво признался, что его квартиру повредил обломок вражеского дрона. Также мы сообщали о том, что ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Владимир Ярославский рассказал об отношениях с Эктором Хименесом-Браво.
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