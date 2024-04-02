Соседи Эктора Хименеса-Браво спасли его дом во время оккупации

Известный украинский ресторатор, судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками историей о том, как соседи спасли его дом в Ирпене. Благодаря их сообразительности, оккупанты обошли дом звезды кулинарного шоу.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Известный ресторатор рассказал, что во время оккупации Ирпеня уехали все его соседи. Остались только пенсионеры, которые долгое время жили в Америке, однако вернулись обратно в Украину. После того как стало возможным попасть на деоккупированные территории Киевщины, Эктор привез своим соседям лекарства и продукты, и они поделились с ним историей о том, как спасли его дом.

Они рассказали, что оккупанты заходили в каждый дом и смотрели, кто там живет. Для того чтобы не привлекать внимание россиян к дому Эктора, соседи написали на нем слово: "Люди".

Когда россияне пришли в их дом, они призывали их не ходить в дом Эктора вроде бы из-за того, что там живет старая и инфицированная пенсионерка. Оккупанты поверили, и им действительно стало противно туда заходить. Ресторатор очень благодарен пенсионерам, которые таким сообразительным способом спасли его дом от разрушения.

""Не заходите внутрь, там живет очень старая женщина, у которой что-то похожее на вирус, вы можете заболеть". Таким образом, соседи защитили мой дом. В мой дом они не вошли. Когда я вернулся, задняя дверь моего сада была открыта, но никого не было в моем доме. Я благодарен своим соседям", — сообщил звезда "МастерШеф".

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